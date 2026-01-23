La emisión comenzará a las 17:00 horas e incluirá retransmisión televisiva, radiofónica y digital

La UD Las Palmas disputa este sábado 24 de enero su segundo encuentro como local de la temporada, recibiendo al Córdoba CF en un partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga Hypermotion, que podrá seguirse en directo a través de Televisión Canaria, La Radio Canaria y la web rtvc.es.

El encuentro comenzará a las 17:30 horas, con una emisión televisiva que se iniciará a las 17:00 horas con la previa. Tras el pitido final, la cobertura continuará con un programa posterior que se prolongará hasta las 22:00 horas, con análisis y reacciones del partido.

El conjunto amarillo afronta este compromiso con el objetivo de reaccionar tras la derrota ante el Racing de Santander (4-1) y ratificar su liderato en la clasificación. La cita adquiere relevancia en un momento clave de la temporada, con la UD Las Palmas situada en posiciones de privilegio y aspirando a consolidar su situación en la tabla.

“El equipo de Luis García se encuentra en puestos de ‘playoff’ y está firmando un buen inicio de temporada, lo cual consolida su posición de favorito para el ascenso, aunque el Córdoba CF es un rival exigente”, señala Jesús Alberto Rodríguez, director de Deportes de Televisión Canaria.

El Córdoba CF llega al encuentro en la décima posición, con 32 puntos, y afronta el partido con la intención de mantenerse en la categoría y acercarse a los puestos de promoción.

La retransmisión televisiva contará con la narración de Jesús Alberto Rodríguez, acompañado en los comentarios por el exjugador Miguel Ángel Valerón, mientras que la información a pie de campo de Jesús Izquierdo completará la cobertura en directo.

Fotos de archivo en el Estadio de Gran Canaria de Jesús Alberto Rodríguez, director de Deportes de TVC, junto al exjugador y comentarista Miguel Ángel Valerón.

De manera paralela, La Radio Canaria realizará el seguimiento íntegro del partido dentro del programa Todo Goles Radio. La emisión radiofónica arrancará a las 17:00 horas con la previa y continuará con la narración en directo del encuentro. Juan Luis Monzón será el encargado de la narración, con Chus Trujillo en los comentarios. Desde el estudio intervendrán Juanjo Toledo, jefe de Deportes de La Radio Canaria, y Simón Abreu, productor de la redacción deportiva, que estará en contacto con la audiencia a través de las redes sociales.

Además, el partido podrá seguirse en directo a través de rtvc.es, lo que permitirá acceder a la retransmisión desde cualquier dispositivo con conexión a internet dentro del ámbito territorial de Canarias.