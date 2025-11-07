El convenio firmado este viernes se enmarca en el décimo aniversario del Comisionado y contempla la emisión de tres piezas informativas en Televisión Canaria, La Radio Canaria y los medios digitales de RTVC

La administradora general de RTVC, María Méndez, y la comisionada de Transparencia, Noelia García Leal, durante la firma del convenio.

Radio Televisión Canaria (RTVC) y el Comisionado de Transparencia de Canarias (CTC) han firmado este viernes, 7 de noviembre, un convenio de colaboración destinado a impulsar la cultura de la transparencia y el derecho ciudadano a acceder a la información pública.

El acuerdo fue suscrito por la administradora general de RTVC, María Méndez, y la comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, Noelia García Leal.

Coincidiendo con el décimo aniversario del Comisionado, RTVC difundirá en Televisión Canaria, en La Radio Canaria y en sus medios digitales una serie de tres píldoras informativas de aproximadamente un minuto de duración, narradas por el periodista Victorio Pérez, que explicarán de forma clara y cercana la labor del Comisionado y los derechos de la ciudadanía en materia de transparencia.

Estas piezas explicarán de forma sencilla qué es el Comisionado de Transparencia, cuáles son sus principales funciones y cómo los ciudadanos pueden ejercer su derecho a solicitar información pública o presentar reclamaciones

Transparencia y servicio público

Durante la firma del acuerdo, la administradora general de RTVC, María Méndez, subrayó la relevancia de esta colaboración que permitirá «dar a conocer la importante labor que desarrolla el Comisionado de Tranparencia, una labor que interpela a todos los ciudadanos de Canarias para que sus instituciones, sus organismos públicos y sus ayuntamientos sean cada vez más transparentes”.

Añadió además que “la transparencia también nos afecta directamente a RTVC; es una obligación de todos los organismos que manejamos presupuestos públicos y, más aún, en el caso de la radiotelevisión pública, que presta un servicio a la ciudadanía y tiene el deber de ofrecer todos los datos y la información de la actividad que realiza”.

Por su parte, la comisionada Noelia García Leal destacó “la importancia de que la Televisión Canaria, como medio público comprometido con la información veraz, nos ayude a llegar a muchos hogares para acercar el derecho de acceso a la información y las funciones del Comisionado”. Así mismo, puso en valor la labor realizada durante estos diez años, remarcando que “una ciudadanía bien informada, porque es una sociedad más libre y más participativa”.

Con esta iniviativa, RTVC refuerza su compromiso con el servicio público, promoviendo la información veraz y la transparencia institucional.