Txus Vidorreta avisa del buen momento del Unicaja y analiza una semana complicada para su equipo antes del choque de Liga Endesa

Txus Vidorreta prepara el asalto de La Laguna Tenerife al Unicaja / La Laguna Tenerife

La Laguna Tenerife viaja a Málaga para medirse este sábado al Unicaja en un duelo que se presenta clave para los aurinegros en su objetivo de escalar posiciones y asegurar plaza en la pelea por el título de Liga Endesa. Con un balance de trece triunfos y nueve derrotas y en octava posición, los de Txus Vidorreta tratarán de batir a un conjunto malagueño que se mantiene en quinta plaza con un 15-7.

Un rival en crecimiento

El técnico canarista ha declarado en rueda de prensa que el rival “está en un buen momento”. Y que tras la Copa del Rey se ha notado una clara mejoría en el conjunto verdimorado.

Según Vidorreta, el equipo andaluz tuvo un inicio complicado al dejar la plantilla algunos jugadores importantes de los últimos años. Pero ya han encontrado “la química y el pegamento” y ahora mismo son un equipo “con ritmo, intensidad y acierto”.

El entrenador vasco ha valorado el triunfo de la semana pasada en BCL ante el conjunto francés, el Chalon-sur-Saône por un 70 a 80. Que permite a los de Ibón Navarro ser primeros de grupo en la liga continental.

Una semana complicada

Sobre los suyos, Vidorreta ha señalado que ha sido “una semana complicada, con muchos viajes y poco tiempo para trabajar”. El equipo viene de caer en Italia por 82 a 76 en un partido que el técnico ha descrito “como de entrenamiento”. Por ello el jugador australiano Patty Mills pudo debutar.

“Está con mucha ilusión y con muchas ganas, es un jugador de una calidad enorme pero lleva un año sin jugar, tiene que ir ganando sensaciones poco a poco, si hubiera sido un partido importante, no habría jugado”, ha indicado.

Mills apunta a quedarse fuera

Vidorreta ha adelantado que de cara a este sábado será necesario hacer un descarte y ha avanzado que Mills “no tiene muchas opciones de jugar”.

“Creo que la próxima semana será muy importante para él, va a estar asentado en la isla, con su familia, con su equipo. Tendrá cinco entrenamientos y ahí va a adquirir ritmo suficiente para entrar en rotación”, ha dicho.

Recuperan efectivos

El entrenador también ha confirmado que Gio Shermadini ya se ha incorporado a la dinámica del equipo. Al igual que Joan Sastre, que este jueves realizó la mitad de la sesión con el resto del grupo por primera vez desde su lesión en la Copa del Rey.