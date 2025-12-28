Sobre las 14.20 horas, la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil informó al centro de Salvamento Marítimo en Tenerife del avistamiento del cayuco

Salvamento Marítimo ha procedido a escoltar a puerto a un cayuco que fue localizado navegando a unas 6 millas de La Restinga, según ha informado este domingo el organismo estatal.

Sobre las 14.20 horas, la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil informó al centro de Salvamento Marítimo en Tenerife del avistamiento de esta embarcación. Por tanto, este equipo la escoltó hasta la llegada de la Salvamar Navia movilizada por Salvamento.

Así, la Salvamar Navia, toda vez ya ha relevado a la patrullera, ha procedido a escoltar a la embarcación hasta La Restinga.

Una vez en el Puerto se hará un recuento oficial de los migrantes a bordo.