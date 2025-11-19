Más de 20 empresas participarán en esta pasarela de moda

El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera celebrará este viernes la primera edición de la pasarela «San Sebastián está de Moda». Este evento se centra en impulsar el comercio local y posicionar la capital gomera como un referente en tendencias, diseño y creatividad.

San Sebastián de La Gomera presenta el innovador Fashion Show 2025 / Imagen del Ayuntamiento de Sebastián de la Gomera

Esta pasarela, que tendrá lugar en la Plaza de Las Américas, contará con la participación directa de 22 empresas, con la colaboración de peluquerías, profesionales de estética y maquillaje, floristerías y más de 50 modelos, así como música en vivo.

Gastronomía y moda

Angélica Padilla, alcaldesa de la capital gomera, resaltó que se trata de un evento versátil e innovador, «una pasarela de moda que explorará nuevos escenarios y escenografías para crear un espacio propio y especial para cada una de las 22 empresas participantes».

Padilla añadió que el escenario de la Plaza de Las Américas, «no solo acogerá un desfile de moda y complementos, pues irá más allá de una muestra de modelaje para convertirse en la exposición de una serie de productos y servicios procedentes de distintos comercios de San Sebastián de La Gomera».

La alcaldesa adelantó que la pasarela «San Sebastián está de Moda» es el primer gran evento prenavideño en el municipio y señaló que la gastronomía tendrá un papel destacado, puesto que estará muy presente a través de una muestra impulsada por el Cabildo de La Gomera