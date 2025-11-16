ES NOTICIA

Un decreto permitiría sancionar a aquellos desempleados que rechacen un empleo

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Los sindicatos, por su parte, lo han rechazado y han pedido que se analice por qué no se acepta un determinado empleo

Informa. Redacción Servicios Informativos RTVC.

El Gobierno de Canarias prepara un Decreto que permitiría sancionar a aquellos desempleados que estén cobrando una prestación y que, por razones injustificadas, rechacen un empleo o uno de los cursos de formación.

Posiciones contrarias

Mientras los empresarios han aplaudido esta medida, los sindicatos la han rechazado.

Según el Gobierno de Canarias, el objetivo que persigue es, convertir la inserción laboral de los desempleados en una realidad.

Los empresarios llevan tiempo quejándose de que en las islas falta mano de obra, mientras que la tasa de paro supera el 14%.

Los sindicatos, por su parte, lo han rechazado y han pedido que se analice por qué no se aceptan determinados puestos de trabajo.

Además, el Gobierno también se encuentra estudiando la posibilidad de que los especialistas médicos puedan dar altas para agilizar los trámites.

