La jueza y exalcaldesa de Madrid presenta en Gran Canaria su ensayo ‘Imaginar la vida’. El Ayuntamiento cortará al tráfico la calle Nueva y, frente al edificio, instalará una pantalla exterior con 150 sillas adicionales

Santa Brígida recibe a Manuela Carmena. El Ayuntamiento de Santa Brígida, a través de la Concejalía de Cultura que dirige Avelina Fernández Manrique de Lara, ha organizado un encuentro con Manuela Carmena. La jueza y exalcaldesa de Madrid visitará el municipio el próximo 11 de octubre para presentar su último libro Imaginar la vida. Cuatro décadas transformando lo público.

Santa Brígida recibe a Manuela Carmena, jueza y exalcaldesa de Madrid.

El acto, abierto al público y de carácter gratuito, se celebrará en el Centro Cultural de la Villa (calle Nueva, 12) a las 20:00 horas. Durante esa noche, el Ayuntamiento cortará al tráfico la calle Nueva y, frente al edificio, instalará una pantalla exterior con 150 sillas adicionales.

En un contexto marcado por el ruido, la polarización y el descrédito hacia lo público, Carmena propone en su ensayo un mensaje esperanzador basado en dos herramientas cada vez más ausentes en la vida política: la imaginación y la negociación. El libro, que recoge su experiencia a lo largo de cuatro décadas al servicio de lo público, reivindica la empatía como cualidad indispensable para cualquier servidor público.

[bucle_consulta_geneal]

La vida profesional de Manuela Carmena ha estado marcada por la defensa de los derechos y la transformación social. Sus primeros pasos fueron como abogada laboralista durante la dictadura franquista, defendiendo a trabajadores en conflictos laborales. Fue cofundadora del despacho de Atocha, tristemente recordado por la matanza de 1977 en la que varios de sus compañeros fueron asesinados; ella sobrevivió por azar.

Visión humana de la política

En 1981 ingresó en la judicatura, donde se distinguió especialmente en la defensa de menores y en la creación de programas de reinserción social alternativos a la cárcel. Entre 1996 y 2001 formó parte del Consejo General del Poder Judicial y, en 2010, recibió el Premio Manuel de Irujo en reconocimiento a su defensa de los derechos humanos. Su trayectoria culminó con la alcaldía de Madrid entre 2015 y 2019.

Imaginar la vida invita a recuperar una visión profundamente humana de la política y lo público, a través de propuestas que nacen de la experiencia y el deseo de construir un espacio común justo y dialogante. El libro recoge sus reflexiones más personales y su visión de cómo la política puede servir realmente a las personas, más allá de la burocracia y los intereses partidistas, así como apuesta por una revisión profunda del pensamiento progresista para responder a los desafíos actuales.

