El TSJC desestima el recurso del Ayuntamiento y mantiene la suspensión provisional del proyecto, cuya ordenanza de Movilidad también fue anulada

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, adelantó este sábado que el Ayuntamiento desmantelará el tramo del carril bici que discurre por las calles El Pilar y Villalba Hervás. El anuncio llega tras un nuevo auto judicial que desestima el recurso de reposición presentado por el consistorio y ratifica la suspensión provisional del proyecto.

Carril bici en Santa Cruz de Tenerife | RTVC / Virginia Gallo

El TSJC confirma así la ejecución provisional de la sentencia que dio la razón a la asociación vecinal El Perenquén. Un colectivo opuesto a la continuidad del carril bici por esas calles. Las obras comenzaron en octubre de 2024 y concluyeron pocos meses después, aunque su apertura prevista para junio fue bloqueada por la justicia.

El TSJC cuestiona la ordenanza anulada

El auto señala que “el Ayuntamiento no puede invocar válidamente disposiciones de rango legal para llevar a cabo actuaciones que expresamente hemos prohibido”. Considera que las normas que amparan la creación de “redes ciclables” no son autoaplicativas, sino que requieren una ordenanza específica.

El tribunal recuerda además que la Ordenanza de Movilidad municipal ya fue anulada el pasado marzo por no ajustarse a derecho. Según el TSJC, los argumentos del consistorio para mantener el carril se basan en “supuestos especiales” de regulación del tráfico, como procesiones, espectáculos o situaciones puntuales de contaminación, lo que no se ajusta al caso.

El auto añade, “con todo respeto a las autoridades y funcionarios de dicha corporación”, que “no se comprende por qué se acordó acometer la elaboración de una ordenanza a ese respecto”, subrayando así las inconsistencias jurídicas del proyecto.

Bermúdez anuncia la retirada y recurrirá al Supremo

José Manuel Bermúdez afirmó que el Ayuntamiento no puede estar “permanentemente esperando a que los tribunales decidan con una sentencia firme qué es lo que podemos o no hacer”.

El alcalde defendió que existen “argumentos suficientes” para que Santa Cruz, como cualquier capital de España, disponga de un carril bici. Igualmente reconoció que mientras persista la situación judicial prefieren retirarlo para afectar lo menos posible a los autónomos, los comercios y la ciudadanía durante la campaña de Navidad.

Bermúdez anunció además que el consistorio recurrirá la decisión ante el Tribunal Supremo. Eso sí, mantendrá el desmantelamiento del carril “en tanto no pueda ni abrirse ni completarse por orden judicial”.

Por su parte, la portavoz del PSOE en Santa Cruz, Patricia Hernández, criticó el nuevo recurso del Ayuntamiento. Acusó al gobierno local de “empecinarse en seguir recibiendo varapalos judiciales”. Hernández afirmó que “este empecinamiento solo es posible porque las costas no las pagan ellos de su bolsillo y porque la soberbia no les deja rectificar”, asegurando que la ciudadanía también rechaza el proyecto.