El Ayuntamiento de Santa Cruz mantendrá reuniones para acometer la modificación motivada por el auto contra el carril bici, una vez finalizado las fiestas de Navidad y Reyes

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acometerá la reordenación de la circulación en las calles de El Pilar y Villalba Hervás. Esta decisión se toma tras denegar el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el recurso presentado por el Consistorio contra el auto que obligaba al Ayuntamiento a paralizar la obra de la red ciclable. En una reunión mantenida este jueves por las distintas áreas implicadas, se ha acordado que los elementos separadores del carril bici en estas dos calles no se volverán a instalar tras el paso de la Virgen de Candelaria.

Carril bici en Santa Cruz de Tenerife / RTVC / Virginia Gallo

Entre las conclusiones de esta reunión se ha apuntado que, aunque los elementos separativos no se volverán a instalar en las calles de El Pilar y Villalba Hervás, los de Méndez Núñez sí se repondrán por motivos de seguridad.

El Ayuntamiento recuerda que en estos momentos la red ciclable de Santa Cruz sigue afectada por un auto judicial que los servicios jurídicos siguen estudiando y que impide su finalización y apertura. Por eso, en una calle como Méndez Núñez, mantener sin separación un carril que no está terminado y que no se puede usar, es un riesgo para la seguridad vial.

Tras la toma de las primeras decisiones, desde el Ayuntamiento se mantendrán distintas reuniones para abordar, de forma consensuada, el rediseño de la circulación en estas dos calles, mientras que los servicios jurídicos señalan los pasos a seguir en lo referente a la situación de la red ciclable.