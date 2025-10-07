El jugador grancanario fue titular en el encuentro frente a los Detroit Pistons que se saldó con derrota

El ala-pívot grancanario y jugador de los Memphis Grizzlies, Santi Aldama, dio comienzo este miércoles a su quinta pretemporada en la NBA como titular, firmando en 19 minutos de juego 8 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia y 1 tapón.

Santi Aldama debuta con un casi doble-doble en su quinta pretemporada NBA / EFE

El partido se saldó con derrota para el equipo de Aldama que se enfrentaba a los Detroit Pistons con toda la pólvora sobre la mesa y donde la superestrella Cade Cunningham anotó 20 puntos con un 72,7 % de acierto en tiros de campo.

Un plantilla con múltiples bajas

Los Memphis Grizzles se estrenaron el pretemporada de la NBA con múltiples bajas en su plantilla donde sus máximas estrellas, Ja Morant y Jaren Jackson Jr, se encuentra fuera de competición hasta nueva información.

El base estadounidense preocupa a la entidad del estado de Tenesse que evaluará el estado de su tobillo izquierdo semana a semana. Mientras, el ala-pívot estadounidense se perderá entre 4 y 6 semanas, jugador que firmó un contrato de 240 millones en 5 años al inicio de este verano.

El canario Santi Aldama (i), ala-pívot de los Grizzlies de Memphis, disputa un balón con Paolo Banchero, estrella de los Orlando Magic, durante un partido de la NBA. EFE/Karen Pulfer Focht

El jugador grancanario también renovó su contrato durante la agencia libre de este verano por tres temporadas y 52,5 millones de dólares. El ala-pívot fue clave durante la temporada anterior promediando 12,5 puntos y 6,4 rebotes en 65 partidos (16 como titular).

En el partido, Aldama no pudo destacar en el aspecto ofensivo durante el encuentro mientras que nombres como Kentavious Caldwell-Pope (15 puntos), Ty Jerome (16 puntos), PJ Hall (10 puntos), Vince Williams Jr. (10 puntos) y Scotty Pippen Jr. (13 puntos) firmaron dobles dígitos.