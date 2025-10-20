Dos menores de 1 un año y un sanitario están afectados por un brote de sarampión. Sanidad aconseja la vacunación para evitar contagios

La Dirección General de Salud Pública confirma tres casos de sarampión en La Palma. Son dos menores de 12 meses y un sanitario. Además, se estudia a otra persona afectada en Tenerife y familiar de uno de esos menores.

En Tenerife, se notificó hace semanas un caso de sarampión que se está analizando y podría estar vinculado con el brote de La Palma.

Vacunación

Sanidad informa que se están siguiendo los protocolos para evitar su propagación. Desde la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma se han puesto en marcha los controles, necesarios, aseguran, para controlar y hacer un seguimiento de las personas que han tenido contrato con los casos confirmados.

Esta vacunación contra el sarampión está incluida en el calendario vacunal. La administración incide en la importancia de la vacunación para la inmunización individual y evitar la propagación de la enfermedad.

La vacuna se administra en dos dosis, a los doce meses y a los tres años, y el 95 por ciento de la población canaria está correctamente vacunada en el primer año de vida. Por otro lado, se recomienda la vacunación a jóvenes y adultos nacidos a partir de 1978 y que no hayan pasado la enfermedad y sin historia documentada de haber recibido dos dosis de la vacuna triple vírica.

En España la vacunación frente al sarampión se introdujo en el calendario de vacunación infantil en 1975, y desde 1981 asociada en la vacuna triple vírica. A partir de 1996 se incorporó una segunda dosis y en el año 2000 es una enfermedad infrecuente que afecta principalmente a adultos y menores de un año no vacunados.

En años anteriores

Durante 2024, en Canarias se notificaron siete casos de sarampión, de los que cinco eran importados o relacionados con casos importados de fuera de las islas y dos de origen desconocido.

Este año se han registrado dos casos, uno importado y otro desconocido. Además, ha habido otros dos casos vacunales provocados como efecto secundario tras la administración de la vacuna. En ambos casos la enfermedad cursó con sintomatología leve y sin complicaciones para los menores.

Síntomas del sarampión

El sarampión es una enfermedad febril exantemática que comienza con fiebre, congestión nasal, tos, en ocasiones precedida de la aparición de pequeñas manchas rojizas con el centro blanquecino en la mucosa oral (cara interna de las mejillas). El exantema, que aparece entre el tercer y el séptimo día tras el inicio de síntomas, empieza en la cara y se extiende por todo el cuerpo.

La enfermedad es en general benigna aunque puede cursar con complicaciones como neumonía, otitis, laringotraqueitis y diarrea. Raramente puede producir encefalitis o muerte (especialmente en la infancia). El sarampión es muy contagioso y se transmite por el aire.

Sanidad advierte que si las coberturas vacunales descienden, el sarampión puede reaparecer y transmitirse rápidamente, causando brotes que pueden culminar en ingresos hospitalarios y fallecimientos incluso en países desarrollados.

Desde la Dirección General de Salud Pública se hace un llamamiento a la población y al personal sanitario para que revisen el estado vacunal de niños y niñas de cuatro años y comprobar que hayan recibido dos dosis de vacuna contra el sarampión.