SATSE denuncia las condiciones laborales de los fisioterapeutas

El Sindicato de Enfermería manifiesta su desacuerdo con las consecuencias del programa +AP en los fisioterapeutas de la isla de Tenerife

El colectivo de fisioterapeutas denuncia la aplicación del programa +AP. SATSE.

El sindicato de Enfermería denuncia los cambios que ha traído el programa +AP en el colectivo de fisioterapeutas. Con traslados a otras unidades y la reubicación de los de atención especializada en centros de salud, señalan, han perjudicado sus condiciones laborales y sus retribuciones.

SATSE pide un incremento de las plantillas de fisioterapeutas y la seguridad en los puestos de trabajo con más plazas en Atención Primaria. Además, están a favor del programa FISIO+AP, aseguran, siempre que se fortalezca la Atención Primaria.

Consecuencias en los pacientes

La estabilidad del colectivo de fisioterapeutas, insisten, es necesaria para garantizar una adecuada atención a los pacientes. La aplicación del programa FISIO+AP en las unidades del Norte de Tenerife, ha llevado a un aumento de las listas de espera en los pacientes del Hospital Universitario de Canarias.

La falta de cobertura de estos puestos repercute directamente en el aumento de las listas de espera de rehabilitación y fisioterapia. Además, supone un claro riesgo de privatización encubierta, dado que esta falta de recursos humanos puede ser utilizada como argumento para justificar la concertación con centros privados, una práctica ya implantada, y que supone un desmantelamiento progresivo de la sanidad pública.

SATSE reclama la restitución inmediata del mismo número de fisioterapeutas que han sido trasladados a atención primaria y la creación de puestos necesarios para atender la demanda de asistencia sanitaria.

Las Gerencias tienen la responsabilidad de organizar y dimensionar adecuadamente las plantillas, de manera que se garantice la continuidad y suficiencia de los servicios. No cubrir las ausencias derivadas de la salida de profesionales supone un incumplimiento de este deber pudiendo derivar en un perjuicio.

Revisión de la situación de los fisioterapeutas

Desde el sindicato, afirman que «una modificación de estas características no se puede imponer de forma unilateral por parte de la Administración». Cualquier alteración relevante en las condiciones de trabajo se debe realizar conforme a lo establecido en la legislación vigente, como el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y el Estatuto Marco.

SATSE ha exigido a la Gerencia, la revisión inmediata de la situación del colectivo de fisioterapeutas afectados por el programa +AP. También solicitan la aplicación de medidas compensatorias que eviten reducciones salariales encubiertas.

Además, es necesario la motivación por escrito de cualquier modificación sustancial de condiciones laborales, individualizada para cada profesional afectado, la convocatoria urgente de una reunión con este sindicato para abordar esta problemática, así como la remisión de un informe detallado con los centros de destino, condiciones de trabajo y garantías retributivas.

La representación sindical pide la paralización inmediata de cualquier decisión que afecte a las condiciones de trabajo sin una negociación colectiva previa.