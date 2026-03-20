Savané respalda a Lakovic y llama a centrar esfuerzos en las doce jornadas restantes para lograr la permanencia en la Liga Endesa

Savané: «Mientras siga viendo a Lakovic con fuerzas, tenemos un plus de posibilidades» / EFE

El presidente del Dreamland Gran Canaria, Sitapha Savané, ha admitido que ha tenido conversaciones con el entrenador, Jaka Lakovic, en las que le ha asegurado que, “mientras le siga viendo con fuerza, tenemos un plus de posibilidades en todo” a la hora de conseguir sellar la salvación en Liga Endesa.

“En el momento en que Jaka Lakovic no se viese con fuerza, es una persona muy transparente y sería la primera persona en levantarse y decir que no se ve capacitado para esto. Ahora mismo está totalmente centrado en sacar el partido del domingo y sacar el mejor final de temporada posible para este club”, ha admitido este viernes ante los medios de comunicación.

No obstante, el máximo mandatario amarillo afirmó que, en estos momentos, la situación se analiza y se evalúa “después de cada partido”, aunque ha apelado a “no estar en estas” y solo pensar en las doce jornadas que restan a los claretianos para conseguir la permanencia en Liga Endesa.

Pelear por cambiar el rumbo

Savané reconoció que este año el equipo “no ha encontrado la química y el encaje para tener la regularidad que requiere una liga que no espera a nadie”, pero quiso poner en valor que con “tan solo tres o cuatro victorias” separan la lucha por Europa y los play-off de la parte baja de la tabla: “Con dos victoria más en esta liga estás mirando otros objetivos. Es mi consejo a la plantilla”.

Tras la eliminación en Liga de Campeones, el presidente amarillo valoró la situación de “gran chasco y gran decepción” porque era una competición en la que tenían “muchas esperanzas”, por lo que entiende que de ahí salga “mucha frustración acumulada por una temporada que no ha ido como se esperaba”.

“El equipo luchaba por uno de sus varios objetivos y ha fallado. Estamos muy fastidiados y muy tristes, pero no tenemos el lujo de parar porque la liga no espera. Tenemos que coger toda la frustración y el enfado y dirigirlo hacia el contrario para sacar una victoria que haga que el lunes podamos tener una perspectiva diferente”, ha arengado.

Apoyo al vestuario

Sitapha Savané, que admitió que habla “de manera habitual” con la plantilla para mostrar su cercanía y apoyo, ha pedido no meter “un extra de angustia” y centrarse en las situaciones que “están en nuestra mano”, puesto que ya habrá tiempo para “tomar las decisiones que toquen”.