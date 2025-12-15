El programa de viviendas de personas mayores, dotado con 300.000 euros, adapta una veintena de hogares y genera un retorno social superior a dos euros por cada euro invertido

El Cabildo de La Gomera y la entidad Provivienda han presentado la evaluación de impacto del programa de mejora de la accesibilidad en viviendas de personas mayores desarrollado durante 2025 en la isla.

La iniciativa ha permitido adaptar una veintena de hogares repartidos por todos los municipios, con actuaciones centradas en la eliminación de barreras arquitectónicas y la mejora de baños y accesos.

El proyecto tiene como objetivo reforzar la autonomía personal de las personas mayores y favorecer su permanencia en el hogar, retrasando o evitando la institucionalización en residencias.

El Cabildo y Provivienda mejoran la accesibilidad en viviendas de personas mayores de La Gomera. Cabildo de La Gomera

Combate la soledad no deseada

Según los datos presentados, estas actuaciones contribuyen también a reducir la presión sobre los servicios sociales y a combatir la soledad no deseada, además de generar un importante retorno social, estimado en más de dos euros por cada euro invertido.

Desde el Cabildo se ha destacado la dotación económica destinada al programa, que alcanza los 300.000 euros, una cuantía que, según la institución insular, podría incrementarse si existe demanda y capacidad de respuesta por parte de Provivienda.

Las reformas de accesibilidad, subrayan, suponen una mejora directa en la calidad de vida de las personas mayores y una herramienta clave para promover un envejecimiento digno y activo en La Gomera.