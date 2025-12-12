La segunda edición de Identitaria Canarias reconoce trayectorias que fortalecen la memoria y la identidad del Archipiélago

El Teatro Guiniguada acogió este jueves la entrega de las distinciones Identitaria Canarias 2025. El Gobierno autonómico destacó la contribución decisiva de cuatro figuras clave a la conservación del patrimonio. El presidente Fernando Clavijo afirmó durante la ceremonia: “Hoy honramos cuatro trayectorias extraordinarias, pero también celebramos algo mucho más profundo: la cultura que nos une como pueblo.”

Clavijo señaló que cada persona distinguida recuerda que “el patrimonio no es solo una herencia, sino una responsabilidad compartida y un compromiso con el futuro”. El acto, impulsado por Cultura y Patrimonio Cultural y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, convocó representantes institucionales y agentes culturales de todo el Archipiélago.

El valor del programa Identitaria

El presidente subrayó la relevancia del programa Identitaria Canarias, creado en 2023 como espacio de reflexión y participación. Destacó que “Identitaria Canarias nos invita a pensarnos, a mirarnos con serenidad y orgullo” y permite conectar tradición y modernidad para fortalecer una identidad abierta, diversa y solidaria.

La gala contó con una escenografía diseñada por Carlos Santos y una obertura artística dirigida por Yul Ballesteros dentro del espectáculo Identijazz–Raíces de Futuro. La capital grancanaria reunió profesionales del ámbito patrimonial y ciudadanía comprometida con la cultura de las Islas.

Un laboratorio cultural con proyección a 2027

El programa Identitaria Canarias ha ejecutado más de cien acciones con cerca de 250 profesionales de distintos ámbitos. Sus impulsores lo conciben como un laboratorio cultural y social que culminará en 2027 con un informe sobre las identidades contemporáneas del Archipiélago.

Los cuatro galardonados, junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo | Gobierno de Canarias

Este enfoque colaborativo refuerza el análisis y la divulgación del patrimonio para las nuevas generaciones. El proyecto sigue creciendo mediante actividades abiertas que fomentan participación ciudadana y pensamiento crítico.

Cuatro guardianes de la memoria colectiva

Matilde M. Arnay de la Rosa, profesora de Prehistoria en la Universidad de La Laguna, abrió nuevas perspectivas sobre los antiguos pobladores de Canarias. Su labor investigadora visibiliza el papel de la mujer en las sociedades prehispánicas y forma generaciones comprometidas con el patrimonio arqueológico.

La profesora de Prehistoria de la Universidad de La Laguna, Matilde M. Arnay de la Rosa, recogiendo su distinción | Gobierno de Canarias

Isidro Ortiz Mendoza, con casi 95 años, se mantiene como una de las voces más emblemáticas de La Gomera. Agricultor, artesano y maestro del silbo gomero, dedicó su vida a transmitir los saberes de la cultura tradicional gomera y difundir su valor dentro y fuera de Canarias.

Juan Sebastián López García, cronista de Gáldar, aportó investigaciones clave sobre el patrimonio arquitectónico e histórico. Su magisterio dejó una huella profunda en varias generaciones de especialistas y fortaleció la divulgación del legado histórico canario.

Ana Victoria Ávila Padrón, investigadora herreña en Historia del Arte, rescató del olvido artistas y expresiones culturales vinculadas a la identidad de El Hierro y del conjunto del archipiélago. Su trabajo une investigación rigurosa y divulgación para acercar el arte a la ciudadanía.