El Sermarther Ciudad de Tacoronte recortó distancias en los minutos finales, pero no lograron evitar la derrota en tierras gallegas por 35-30

El Sermarther Ciudad de Tacoronte cae con honor ante el Ourense / Balonmano Ciudad de Tacoronte

El representante tinerfeño del Sermarther Ciudad de Tacoronte cayó derrotado en tierras gallegas ante el Ribeiro Rodosa Ourense Provincial Termal (35-30), en partido correspondiente a la decimotercera jornada, de la Liga de Primera División de balonmano, grupo A, donde participan los equipos canarios de categoría masculina

El Ciudad de Tacoronte perdía de cinco goles al descanso (21-16), tras una primera parte donde los tinerfeños, a pesar de la presión local, se defendieron con orden de los lanzamientos de los locales.

En la segunda parte el Ribeiro Rodosa Ourense se fue arriba, y poco a poco fue aumentando la diferencia en el marcador, ante un Tacoronte que puso cerco al Ourense en los minutos finales, anotando cuatro goles seguidos a la desesperada, obra de Miguel Ángel (2 goles), Alby (1) y Seka Gallart (1), pero insuficientes ante un cuadro gallego que terminó superando a un animoso Ciudad de Tacoronte por cinco goles de diferencia (35-30).