El Cabildo de Lanzarote activará un servicio especial de guaguas en los días grandes de las Fiestas de la Virgen de Los Dolores 2025

Todos los detalles del servicio especial de guaguas por las Fiestas de la Virgen de Los Dolores 2025. Imagen de Archivo

El Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Transporte y Movilidad, ha autorizado un refuerzo especial del servicio de guaguas interurbano de viajeros con motivo de las Fiestas de la Virgen de Los Dolores 2025, en Mancha Blanca (Tinajo).

Así, la medida responde a la preceptiva solicitud del Ayuntamiento de Tinajo y pretende garantizar la seguridad, comodidad y accesibilidad de la ciudadanía y visitantes durante los principales actos de las fiestas.

La empresa concesionaria del transporte interurbano, Arrecife Bus S.L., dispondrá de vehículos de alta capacidad para atender la gran afluencia prevista, especialmente durante la verbena del viernes 12, la Romería del sábado 13, el concierto y verbena del domingo 14, y la Misa y conciertos del lunes 15 de septiembre. No obstante, en caso de ser necesario, se reforzarán los trayectos previstos con viajes adicionales.

Fechas, horarios y trayectos

Romería (sábado 13 de septiembre): servicios especiales de ida desde las 12:00 hasta la 01:00 horas y de vuelta desde las 12:30 hasta las 05:00 horas.

Concierto y verbena (domingo 14 de septiembre): servicios de ida a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas, y de vuelta a las 23:30, 24:00, 03:30 y 04:00 horas.

Misa y conciertos (lunes 15 de septiembre): servicio de ida a las 10:00 horas y regresos a las 14:00 y 23:45 horas.

La tarifa aplicable será la ordinaria vigente para la línea correspondiente.