ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Estas son las carreteras afectadas por la Romería de Los Dolores 2025

RTVC
RTVC

El Cabildo de Lanzarote pide precaución y recuerda las medidas de seguridad para peregrinos y conductores

La Romería de Los Dolores reunirá a miles de personas este sábado en Lanzarote. Para garantizar la seguridad, el Cabildo ha anunciado cortes en varias carreteras.

Imagen de archivo de la Romería de Los Dolores
Imagen de archivo

La LZ-20 (Arrecife–Tinajo) cerrará en sentido a Arrecife desde la rotonda de Mozaga hasta la rotonda del Monumento, desviando el tráfico por Mozaga entre las 00:00 y las 22:00 horas del sábado.

En la LZ-30 (Teguise–Uga) no se podrá circular en ambos sentidos desde la rotonda del Monumento hasta la calle Calderetas, de 08:00 a 22:00 horas del mismo día.

El tráfico de la LZ-30 se desviará por Montaña Blanca entre el tramo de la calle Calderetas y el cruce de La Florida, de 11:30 a 12:30 horas.

En la LZ-46 (Tiagua–Mancha Blanca) habrá corte total de 10:00 horas del sábado a 06:00 horas del domingo.

La LZ-56 (Mancha Blanca–La Geria) permanecerá cerrada entre las 08:00 horas del sábado y las 06:00 horas del domingo, siendo la única vía permitida para transporte público colectivo.

La LZ-58 (Masdache–La Vegueta) cortará el tráfico en ambos sentidos desde las 08:00 horas del sábado hasta las 06:00 horas del domingo, incluyendo la zona del Peñón.

La LZ-67 (La Santa–Yaiza) cerrará entre la ferretería de Tinajo y la calle Chimanfa­ya desde las 15:00 hasta las 23:00 horas del sábado.

La LZ-409 (Mozaga–La Vegueta) estará cerrada al tráfico en ambos sentidos desde las 08:00 horas del sábado hasta las 06:00 horas del domingo.

Consejos de seguridad para los peregrinos

El Cabildo recomienda planificar el recorrido, usar calzado adecuado y llevar un botiquín básico. La hidratación debe ser constante durante toda la caminata. Se aconseja iluminarse y hacerse visible en los tramos nocturnos con ropa reflectante y linterna. El consumo de alcohol debe moderarse en todo momento.

La institución pide consultar la previsión meteorológica y elegir la ropa adecuada. El calor extremo es uno de los principales riesgos durante el recorrido. Los caminantes deben dosificar fuerzas y no sobrevalorar su condición física. La peregrinación es larga y exige constancia.

El teléfono 900 433 334 funcionará para urgencias e información general. Los servicios de emergencia piden identificarse al llamar y facilitar datos como el lugar del accidente, número de heridos y estado de las víctimas. Las autoridades subrayan la importancia de seguir las indicaciones de Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, que estarán presentes durante todo el evento.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Comienza el curso académico 2025/2026 en la ULL

Arranca el curso en la ULPGC con mejoras en el tráfico gracias al nuevo acceso a Tafira

Un conductor de ambulancias de Lanzarote denuncia que fue despedido estando en baja médica

Prisión provisional para la madre de la mujer fallecida por inhalación de gases en Breña Alta

Trump anuncia la detención del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk en Utah

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025