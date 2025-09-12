El Cabildo de Lanzarote pide precaución y recuerda las medidas de seguridad para peregrinos y conductores

La Romería de Los Dolores reunirá a miles de personas este sábado en Lanzarote. Para garantizar la seguridad, el Cabildo ha anunciado cortes en varias carreteras.

Imagen de archivo

La LZ-20 (Arrecife–Tinajo) cerrará en sentido a Arrecife desde la rotonda de Mozaga hasta la rotonda del Monumento, desviando el tráfico por Mozaga entre las 00:00 y las 22:00 horas del sábado.

En la LZ-30 (Teguise–Uga) no se podrá circular en ambos sentidos desde la rotonda del Monumento hasta la calle Calderetas, de 08:00 a 22:00 horas del mismo día.

El tráfico de la LZ-30 se desviará por Montaña Blanca entre el tramo de la calle Calderetas y el cruce de La Florida, de 11:30 a 12:30 horas.

En la LZ-46 (Tiagua–Mancha Blanca) habrá corte total de 10:00 horas del sábado a 06:00 horas del domingo.

La LZ-56 (Mancha Blanca–La Geria) permanecerá cerrada entre las 08:00 horas del sábado y las 06:00 horas del domingo, siendo la única vía permitida para transporte público colectivo.

La LZ-58 (Masdache–La Vegueta) cortará el tráfico en ambos sentidos desde las 08:00 horas del sábado hasta las 06:00 horas del domingo, incluyendo la zona del Peñón.

La LZ-67 (La Santa–Yaiza) cerrará entre la ferretería de Tinajo y la calle Chimanfa­ya desde las 15:00 hasta las 23:00 horas del sábado.

La LZ-409 (Mozaga–La Vegueta) estará cerrada al tráfico en ambos sentidos desde las 08:00 horas del sábado hasta las 06:00 horas del domingo.

Consejos de seguridad para los peregrinos

El Cabildo recomienda planificar el recorrido, usar calzado adecuado y llevar un botiquín básico. La hidratación debe ser constante durante toda la caminata. Se aconseja iluminarse y hacerse visible en los tramos nocturnos con ropa reflectante y linterna. El consumo de alcohol debe moderarse en todo momento.

La institución pide consultar la previsión meteorológica y elegir la ropa adecuada. El calor extremo es uno de los principales riesgos durante el recorrido. Los caminantes deben dosificar fuerzas y no sobrevalorar su condición física. La peregrinación es larga y exige constancia.

El teléfono 900 433 334 funcionará para urgencias e información general. Los servicios de emergencia piden identificarse al llamar y facilitar datos como el lugar del accidente, número de heridos y estado de las víctimas. Las autoridades subrayan la importancia de seguir las indicaciones de Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, que estarán presentes durante todo el evento.