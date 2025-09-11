La Misa Solemne es uno de los actos religiosos más esperados por los devotos en el marco de las Fiestas de la Virgen de Los Dolores

Tinajo celebra la Misa Solemne en honor a la Virgen de Los Dolores. Imagen de Archivo

Este lunes 15 de septiembre tendrá lugar la celebración de la Misa Solemne en honor a Nuestra Señora de los Dolores en la explanada de la ermita de Mancha Blanca, en Tinajo (Lanzarote).

Así, a las 11:00 horas se llevará a cabo una de las citas más devotas de las Fiestas de la Virgen de Los Dolores que estará presidida por José Mazuelos Pérez, obispo de la diócesis de Canarias.

Además, ese mismo día concluirá gran parte de la programación cultural y festiva de las celebraciones con la clausura de la 36ª Feria de Artesanía de Lanzarote a las 21:30 horas, así como la exhibición de Fuegos Artificiales a las 23:30 horas que pondrán el broche a dos semanas de fiestas en el municipio.

Dónde ver la Misa Solemne en directo

A partir de las 11:00 horas Televisión Canaria ofrecerá en directo la retransmisión de la Misa Solemne través de TDT, de RTVC.es y en el canal de YouTube de Televisión Canaria.