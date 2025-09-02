Conoce todos los detalles de la programación de las Fiestas en honor a la Virgen de Los Dolores de 2025 en Tinajo, patrona de Lanzarote
Tinajo vuelve a convertirse en el epicentro de la isla de Lanzarote con la celebración de las esperadas Fiestas en honor a la Virgen de Los Dolores 2025, patrona de la isla de Lanzarote.
Con la llegada del mes de septiembre Tinajo vive cada año uno de los actos religiosos más importantes de toda Canarias.
Desde este lunes, arrancan las fiestas con una amplia programación de actos sociales, culturales, deportivos y religiosas que se extenderán hasta pasado mediados del mes de septiembre.
Programa de actos
Martes 2 de septiembre
- 16:00 horas: Taller de empleita impartido por Ángeles García
- 17:00 horas: Campeonato Infantil-juvenil (pin pon y bola canaria) en el CSC Mancha Blanca
- 19:30 horas: Continuación del Campeonato Femenino de Bola Canaria
Miércoles 3 de septiembre
- 16:00 horas: Taller de empleita impartido por Ángeles García
- 17:00 horas: Continuación del Campeonato Infantil-juvenil de Bola Canaria
- 19:00 horas: Inscripción y sorteo de Ronda Femenina en el CSC Mancha Blanca
- 19:30 horas: Comienzo del Campeonato de Ronda Femenina
Jueves 4 de septiembre
- 17:00 horas: Concurso infantil-juvenil de postres y juegos tradicionales en el CSC Mancha Blanca
- 19:00 horas: Inscripción y sorteo para el Campeonato de Chinchón Femenino en el en el CSC Mancha Blanca
- 19:30 horas: Comienzo del Campeonato de Chinchón Femenino
Viernes 5 de septiembre
- 11:00 horas: Fiesta de la Espuma en el CSC Mancha Blanca
VII Edición ‘Tinajo You Trail’
- 16:00 horas: Retirada de dorsales y chip en la zona del corredor ubicada en la Plaza de Los Dolores
- 17:00 horas: Senderismo Los Dolores
- 18:00 horas: Carrera Chinijos
- 18:30 horas: Rosario
- 19:00 horas: Eucaristía
- 19:00 horas: Inscripción y sorteo del Campeonato de Envite 2×2 en el ventorillo ‘Los Primos’ en la Plaza de Los Dolores
- 19:30 horas: Comienzo del Campeonato Envite 2×2
- 20:00 horas: Torneo de Baloncesto Los Dolores 2025 en el Pabellón Municipal de Tinajo- 1ª Jornada Tizziri Tinajo – Los Toscones de Corralejo
Sábado 6 de septiembre
Salida VII Edición ‘Tinajo You Trail’
- 08:30 horas: Hora de salida de la carrera en modalidad de 33 km
- 10:30 horas: Hora de salida de la carrera en modalidad de 14 km
- 11:00 horas: Hora de salida de la carrera en modalidad de 8 km
- 11:00 horas: Torneo de Baloncesto Los Dolores 2025 en el Pabellón Municipal de Tinajo – 2ª Jornada: Tizziri – Gran Canaria
- 14:00 horas: Cierre de carrera en todas sus modalidades
- 14:15 horas: Entrega de trofeos y/o premios para 1º, 2º y 2º de la General Masculina y Femenina de cada modalidad
- 14:30 horas: Actuación musical para el cierre del evento con el grupo Jaleo en la Plaza de Los Dolores
- 19:00 horas: Torneo de Baloncesto Los Dolores 2025 en el Pabellón Municipal de Tinajo – 3ª Jornada: Gran Canaria – Los Toscones de Corralejo
- 21:00 horas: Inauguración de Los Ventorillos típicos en la Plaza de Los Dolores con las actuaciones de la Parranda 0Los Gurfines son los del Puerto’ y ‘Grupo Alegranza’
Domingo 7 de septiembre
- 09:00 horas: Eucaristía
- 12:00 horas: Eucaristía
- 12:00 horas: Fiesta familiar con colchonetas hinchables y música con el Dj Ángel Pérez en el CSC Mancha Blanca
Lunes 8 de septiembre
- 10:00 horas: Salida al Aquapark
- 17:00 horas: Taller de roseta impartido por Yanire
- 18:30 horas: Rosario
- 19:00 horas: Eucaristía
- 19:00 horas: Bingo regalo en el CSC Mancha Blanca
Martes 9 de septiembre
- 17:00 horas: Gymkana Infantil-juvenil y taller de pintura en el CSC Mancha Blanca
- 18:30 horas: Jornada Inclusiva con Feria de atracciones (Día inclusivo para niños y jóvenes con trastorno del espectro autista)
Peregrinación parroquia de Tías
- 18:30 horas: Rosario
- 19:00 horas: Eucaristía
- 21:00 horas: Lectura del pregón a cargo del Club Deportivo Tinajo en su 50º Aniversario con la actuación de Ciro Corujo, Adrián Niz y Alexis Lemes.
Miércoles 10 de septiembre
- 17:00 horas: Taller de lapiceros con materiales reciclados y juegos tradicionales en el CSC Mancha Blanca
- 17:30 horas: Inauguración de la 36ª Feria de Artesanía de Lanzarote
Peregrinación parroquias de Valterra y Altavista
- 18:30 horas: Rosario
- 19:00 horas: Eucaristía
- 21:00 horas: Play Back adultos de los vecinos del pueblo en la Plaza de Los Dolores
Jueves 11 de septiembre
- 10:30 horas: 36ª Feria de Artesanía de Lanzarote
- 10:30 horas: Visita del Colectivo de Mayores de Lanzarote y La Graciosa a la Virgen de Los Dolores y actuación de la humorista Yanely Hernández y Guarapo Gomero
- 17:30 horas: Los Dolores se mueve con Zumba (Masterclass a cargo de Fernando Petit)
Peregrinación parroquia de Yaiza
- 18:30 horas: Rosario
- 19:00 horas: Eucaristía
- 20:30 horas: Play Back infantil de los chinijos del pueblo en la Plaza de Los Dolores y Tributo a Joaquín Sabina ‘Princesa’
* Día del Niño (precios populares en las atracciones)
Viernes 12 de septiembre
- 10:30 horas: 36ª Feria de Artesanía de Lanzarote
- 16:30 horas: Diversión en la Plaza de Los Dolores (tarde de convivencia, diversión y alegría en la que niños y mayores podrán compartir un espacio diferente en el corazón del municipio con hinchables, magia y otras actividades)
Peregrinación parroquias de Tinajo y San Bartolomé
- 18:30 horas: Rosario
- 19:00 horas: Eucaristía
- 21:00 horas: Encuentro Folklórico Nanino Díaz Cutilla, seguida de la actuación de Dani Valiente y su banda
Sábado 13 de septiembre
- 10:30 horas: 36ª Feria de Artesanía de Lanzarote
- 12:00 horas: Eucaristía
- 17:00 horas: Eucaristía
- 17:30 horas: Comienza de la Romería desde el campo de fútbol de Tinajo
- 19:00 horas: Ofrendas a Nuestra Señora de Los Dolores y Baile del Romero con las parrandas El Pajullo, El Botellín, Son del Norte, El Golpito y Pal Porrón
Domingo 14 de septiembre
- 09:00 horas: Eucaristía
- 10:30 horas: 36ª Feria de Artesanía de Lanzarote
- 12:00 horas: Eucaristía
- 13:00 horas: Programación para toda la familia con la visita de personajes icónicos del mundo mágico hasta los más aventureros de los videojuegos
- 21:00 horas: Concierto de Vanesa Martín y seguidamente Verbena popular por las orquestas Grupo Bomba y Banda Nueva
Lunes 15 de septiembre
- 10:30 horas: 36ª Feria de Artesanía de Lanzarote
- 09:00 horas: Eucaristía
- 11:00 horas: Eucaristía Solemne en la explanada
- 19:00 horas: Eucaristía
- 21:30 horas: Clausura de la 36ª Feria de Artesanía de Lanzarote
- 23:30 horas: Exhibición de Fuegos Artificiales
Martes 16 de septiembre
Peregrinación parroquias de Teguise, Guatiza, Haría y La Graciosa
- 18:30 horas: Rosario
- 19:00 horas: Eucaristía
Miércoles 17 de septiembre
Peregrinación parroquias de Arrecife y Playa Honda
- 18:30 horas: Rosario
- 19:00 horas: Eucaristía
Jueves 19 de septiembre
- 18:30 horas: Rosario
- 19:00 horas: Eucaristía