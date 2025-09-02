Conoce todos los detalles de la programación de las Fiestas en honor a la Virgen de Los Dolores de 2025 en Tinajo, patrona de Lanzarote

Programa de las Fiestas de la Virgen de Los Dolores 2025 en Lanzarote. Imagen de Archivo

Tinajo vuelve a convertirse en el epicentro de la isla de Lanzarote con la celebración de las esperadas Fiestas en honor a la Virgen de Los Dolores 2025, patrona de la isla de Lanzarote.

Con la llegada del mes de septiembre Tinajo vive cada año uno de los actos religiosos más importantes de toda Canarias.

Desde este lunes, arrancan las fiestas con una amplia programación de actos sociales, culturales, deportivos y religiosas que se extenderán hasta pasado mediados del mes de septiembre.

Programa de actos

Martes 2 de septiembre

16:00 horas: Taller de empleita impartido por Ángeles García

17:00 horas: Campeonato Infantil-juvenil (pin pon y bola canaria) en el CSC Mancha Blanca

19:30 horas: Continuación del Campeonato Femenino de Bola Canaria

Miércoles 3 de septiembre

16:00 horas: Taller de empleita impartido por Ángeles García

17:00 horas: Continuación del Campeonato Infantil-juvenil de Bola Canaria

19:00 horas: Inscripción y sorteo de Ronda Femenina en el CSC Mancha Blanca

19:30 horas: Comienzo del Campeonato de Ronda Femenina

Jueves 4 de septiembre

17:00 horas: Concurso infantil-juvenil de postres y juegos tradicionales en el CSC Mancha Blanca

19:00 horas: Inscripción y sorteo para el Campeonato de Chinchón Femenino en el en el CSC Mancha Blanca

19:30 horas: Comienzo del Campeonato de Chinchón Femenino

Viernes 5 de septiembre

11:00 horas: Fiesta de la Espuma en el CSC Mancha Blanca

VII Edición ‘Tinajo You Trail’

16:00 horas: Retirada de dorsales y chip en la zona del corredor ubicada en la Plaza de Los Dolores

17:00 horas: Senderismo Los Dolores

18:00 horas: Carrera Chinijos

18:30 horas: Rosario

19:00 horas: Eucaristía

19:00 horas: Inscripción y sorteo del Campeonato de Envite 2×2 en el ventorillo ‘Los Primos’ en la Plaza de Los Dolores

19:30 horas: Comienzo del Campeonato Envite 2×2

20:00 horas: Torneo de Baloncesto Los Dolores 2025 en el Pabellón Municipal de Tinajo- 1ª Jornada Tizziri Tinajo – Los Toscones de Corralejo

Sábado 6 de septiembre

Salida VII Edición ‘Tinajo You Trail’

08:30 horas: Hora de salida de la carrera en modalidad de 33 km

10:30 horas: Hora de salida de la carrera en modalidad de 14 km

11:00 horas: Hora de salida de la carrera en modalidad de 8 km

11:00 horas: Torneo de Baloncesto Los Dolores 2025 en el Pabellón Municipal de Tinajo – 2ª Jornada: Tizziri – Gran Canaria

14:00 horas: Cierre de carrera en todas sus modalidades

14:15 horas: Entrega de trofeos y/o premios para 1º, 2º y 2º de la General Masculina y Femenina de cada modalidad

14:30 horas: Actuación musical para el cierre del evento con el grupo Jaleo en la Plaza de Los Dolores

19:00 horas: Torneo de Baloncesto Los Dolores 2025 en el Pabellón Municipal de Tinajo – 3ª Jornada: Gran Canaria – Los Toscones de Corralejo

21:00 horas: Inauguración de Los Ventorillos típicos en la Plaza de Los Dolores con las actuaciones de la Parranda 0Los Gurfines son los del Puerto’ y ‘Grupo Alegranza’

Domingo 7 de septiembre

09:00 horas: Eucaristía

12:00 horas: Eucaristía

12:00 horas: Fiesta familiar con colchonetas hinchables y música con el Dj Ángel Pérez en el CSC Mancha Blanca

Lunes 8 de septiembre

10:00 horas: Salida al Aquapark

17:00 horas: Taller de roseta impartido por Yanire

18:30 horas: Rosario

19:00 horas: Eucaristía

19:00 horas: Bingo regalo en el CSC Mancha Blanca

Martes 9 de septiembre

17:00 horas: Gymkana Infantil-juvenil y taller de pintura en el CSC Mancha Blanca

18:30 horas: Jornada Inclusiva con Feria de atracciones (Día inclusivo para niños y jóvenes con trastorno del espectro autista)

Peregrinación parroquia de Tías

18:30 horas: Rosario

19:00 horas: Eucaristía

21:00 horas: Lectura del pregón a cargo del Club Deportivo Tinajo en su 50º Aniversario con la actuación de Ciro Corujo, Adrián Niz y Alexis Lemes.

Miércoles 10 de septiembre

17:00 horas: Taller de lapiceros con materiales reciclados y juegos tradicionales en el CSC Mancha Blanca

17:30 horas: Inauguración de la 36ª Feria de Artesanía de Lanzarote

Peregrinación parroquias de Valterra y Altavista

18:30 horas: Rosario

19:00 horas: Eucaristía

21:00 horas: Play Back adultos de los vecinos del pueblo en la Plaza de Los Dolores

Jueves 11 de septiembre

10:30 horas: 36ª Feria de Artesanía de Lanzarote

10:30 horas: Visita del Colectivo de Mayores de Lanzarote y La Graciosa a la Virgen de Los Dolores y actuación de la humorista Yanely Hernández y Guarapo Gomero

17:30 horas: Los Dolores se mueve con Zumba (Masterclass a cargo de Fernando Petit)

Peregrinación parroquia de Yaiza

18:30 horas: Rosario

19:00 horas: Eucaristía

20:30 horas: Play Back infantil de los chinijos del pueblo en la Plaza de Los Dolores y Tributo a Joaquín Sabina ‘Princesa’

* Día del Niño (precios populares en las atracciones)

Viernes 12 de septiembre

10:30 horas: 36ª Feria de Artesanía de Lanzarote

16:30 horas: Diversión en la Plaza de Los Dolores (tarde de convivencia, diversión y alegría en la que niños y mayores podrán compartir un espacio diferente en el corazón del municipio con hinchables, magia y otras actividades)

Peregrinación parroquias de Tinajo y San Bartolomé

18:30 horas: Rosario

19:00 horas: Eucaristía

21:00 horas: Encuentro Folklórico Nanino Díaz Cutilla, seguida de la actuación de Dani Valiente y su banda

Sábado 13 de septiembre

10:30 horas: 36ª Feria de Artesanía de Lanzarote

12:00 horas: Eucaristía

17:00 horas: Eucaristía

17:30 horas: Comienza de la Romería desde el campo de fútbol de Tinajo

desde el campo de fútbol de Tinajo 19:00 horas: Ofrendas a Nuestra Señora de Los Dolores y Baile del Romero con las parrandas El Pajullo, El Botellín, Son del Norte, El Golpito y Pal Porrón

Domingo 14 de septiembre

09:00 horas: Eucaristía

10:30 horas: 36ª Feria de Artesanía de Lanzarote

12:00 horas: Eucaristía

13:00 horas: Programación para toda la familia con la visita de personajes icónicos del mundo mágico hasta los más aventureros de los videojuegos

21:00 horas: Concierto de Vanesa Martín y seguidamente Verbena popular por las orquestas Grupo Bomba y Banda Nueva

Lunes 15 de septiembre

10:30 horas: 36ª Feria de Artesanía de Lanzarote

09:00 horas: Eucaristía

11:00 horas: Eucaristía Solemne en la explanada

19:00 horas: Eucaristía

21:30 horas: Clausura de la 36ª Feria de Artesanía de Lanzarote

23:30 horas: Exhibición de Fuegos Artificiales

Martes 16 de septiembre

Peregrinación parroquias de Teguise, Guatiza, Haría y La Graciosa

18:30 horas: Rosario

19:00 horas: Eucaristía

Miércoles 17 de septiembre

Peregrinación parroquias de Arrecife y Playa Honda

18:30 horas: Rosario

19:00 horas: Eucaristía

Jueves 19 de septiembre