El programa de La Radio Canaria regresa este lunes 15 de septiembre tras el descanso estival con un debate sobre la urgencia de la empatía ante el dolor ajeno

El espacio de inteligencia emocional ‘Siempre nos quedará París‘ inicia su 14ª temporada este lunes 15 de septiembre a las 22:00 horas con una profunda reflexión sobre la indiferencia ante el dolor ajeno. Esta primera entrega supone una puesta en escena de la nueva temporada, en la que la presentadora Rosa Vidal aprovechará para saludar a los oyentes y reafirmar el compromiso del espacio con un periodismo humano y cercano.

Para el arranque de esta temporada, Rosa Vidal y casi la totalidad de su equipo habitual (compuesto por psicólogos, científicos, coaches y especialistas) se reúnen para debatir sobre un tema central: la indiferencia en una sociedad sobreexpuesta a la guerra, las crisis y las dificultades de los demás a través de las pantallas. En un mundo donde el sufrimiento se consume como una noticia más, el programa busca responder a una pregunta fundamental: ¿Qué podemos hacer para que el dolor ajeno no nos sea indiferente?

El programa reflexionará sobre cómo el anonimato de las redes sociales y la cultura del «sálvese quien pueda» erosionan la solidaridad y la compasión. Sin embargo, también reivindicará la labor de millones de personas que, desde las ONG’s hasta el activismo, la sanidad, la docencia y el periodismo, defienden los valores esenciales que nos hacen humanos.

Para abordar este complejo tema, Rosa Vidal estará acompañada por un nutrido panel de expertos que aportarán distintas miradas sobre el asunto. Contarán con la presencia del doctor en Ciencias Sociales y periodista Manuel Herrador; el neuropsicólogo Quico Rivero; el periodista Chema Blanco; el psicólogo y psicoterapeuta José Díaz de la Cruz; la empresaria Joanne Kirk; la doctora en Medicina y ginecóloga Carmen Rivero; la periodista Yaiza Díaz; el especialista en inteligencia emocional Carlos G. Almonacid y el psicólogo Abimael Clavijo.

En el corazón de la primera entrega de esta temporada late una certeza: la empatía no es un lujo, es un acto de humanidad. El programa reivindicará que, aunque no podamos cambiar el mundo entero, sí está en nuestras manos transformar algo: una actitud, una palabra, una decisión o una pequeña ayuda. Y en esa pequeña semilla, insisten, a veces empieza la verdadera transformación.