El programa de Inteligencia Emocional de la Radio Canaria aborda la dificultad de decir “no” sin culpa y su relación directa con la autoestima

El espacio ‘Siempre nos quedará París’, dirigido y presentado por Rosa Vidal en la Radio Canaria, emitirá este lunes a las 22:00 horas un nuevo episodio dedicado a la importancia de aprender a poner límites sin sentir culpa, un tema siempre de plena actualidad emocional.

Como explica su presentadora, el programa propone “una conversación íntima, cercana y profundamente humana” para arrojar luz sobre una dificultad compartida por muchas personas, decir “sí” cuando en realidad necesitan decir “no”, por miedo a decepcionar, generar conflicto o dejar de ser queridos.

En la vida cotidiana, es frecuente priorizar a los demás por encima de las propias necesidades, lo que puede derivar en agotamiento emocional y una sensación constante de insatisfacción. Muchas personas encuentran dificultades para establecer límites saludables, especialmente cuando su autoestima está vinculada a la necesidad de agradar o ser útiles. Un conflicto emocional ante el que este episodio de ‘SNQP’ plantea una idea clara: poner límites no es un acto de egoísmo, sino una forma de autocuidado y respeto personal.

Claves cotidianas para aprender a poner límites

Durante la emisión, Rosa Vidal y su equipo de profesionales del ámbito de la salud mental, la psicología, la medicina y el periodismo, junto a los invitados de esta semana, Elisa Ferraro, coach en fortalezas, y Fran Torrea, director del pódcast Canarias de Cine, acompañarán a la audiencia en una reflexión clara y práctica sobre cómo la dificultad para establecer límites suele estar vinculada a una autoestima frágil basada en la necesidad de agradar.

El espacio abordará cuestiones fundamentales como por qué muchas personas sienten culpa al priorizarse, cómo el miedo al rechazo influye en la dificultad para decir “no” o qué señales cotidianas nos indican la necesidad de establecer límites más sanos.

Lejos de proponer respuestas simplistas, el programa invita a entender que aprender a poner límites es un proceso que implica reconocer las propias emociones, validar las necesidades personales y redefinir la manera en que nos relacionamos con los demás.

La emisión incluirá dinámicas participativas con los oyentes y un relato central que permitirá identificar, desde la experiencia cotidiana, cómo pequeños cambios en la forma de relacionarnos pueden generar un gran alivio emocional.

A través de estas herramientas, ‘Siempre nos quedará París’ refuerza su papel como espacio radiofónico de acompañamiento emocional, donde la pausa, la reflexión y la escucha activa abren conversaciones necesarias sobre salud mental y gestión emocional.