Continúan las lluvias en Canarias por los restos de un frente frío

Los restos de un frente frío van a dejar lluvias ocasionales en diferentes puntos del Archipiélago y temperaturas similares a estos días

RTVC.

Este viernes el tiempo vuelve a estar marcado por la inestabilidad en Canarias. Las lluvias regresan a diferentes puntos del Archipiélago, aunque lo harán de forma débil, dispersa y ocasional, afectando principalmente a la cara norte de las islas, donde se espera que ganen algo más de intensidad a lo largo de la tarde.

Esta situación estará motivada por los restos de un frente frío, que reforzará las precipitaciones especialmente en las islas de mayor relieve. Las zonas más afectadas podrían ser el norte de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, donde las lluvias podrán ser algo más continuadas. No se descarta que también se registren algunas precipitaciones débiles en el oeste de las islas orientales.

Lluvia en Canarias / Agencia Efe

Los cielos permanecerán nubosos, sobre todo en el norte, mientras que en el resto del archipiélago se alternarán intervalos nubosos con claros. De cara al sábado, se espera que las precipitaciones tiendan a disminuir.

Viento, temperaturas y estado del mar

En cuanto al viento, el frente podría venir acompañado de rachas algo más intensas en las zonas altas, con viento de componente norte o noroeste.

Las temperaturas apenas sufrirán cambios, manteniéndose un ambiente fresco similar al de los últimos días.

En el estado de la mar, se espera mar gruesa en las costas del norte, con olas que podrían superar los 3,5 metros, mientras que en las costas del sur el oleaje rondará los 2 metros de altura, por lo que se recomienda precaución.