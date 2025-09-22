ES NOTICIA

Sin acuerdo a la vista en el conflicto del transporte interurbano de la provincia de Las Palmas

Redacción RTVC
Comienza la segunda semana de huelga en el transporte público interurbano de la provincia de Las Palmas con paros parciales entre las 06:00 a 10:00 y de 17:00 a 21:00 horas

Transporte público. Guagua de Global.
La huelga en el transporte interurbano en la provincia de Las Palmas sigue sin resolverse y amenaza con intensificarse en los próximos días. Este lunes se cumple ya una semana desde que comenzaron los paros parciales en el transporte público interurbano en Fuerteventura y Lanzarote, y seis días en Gran Canaria. Sindicatos y las empresas del sector aún no han alcanzado un acuerdo para firmar el nuevo convenio colectivo que reclaman los trabajadores.

Los sindicatos insisten en que las movilizaciones responden a la falta de avances en las negociaciones y denuncian que las condiciones laborales llevan años estancadas, especialmente en lo referente a salarios, jornadas y descansos. Ante esta situación, no descartan endurecer las medidas de protesta si no se produce un acercamiento con las patronales del sector en los próximos días.

Paros parciales

Este lunes se mantiene el mismo calendario de paros de la semana pasada: de 06:00 a 10:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, con un 75% de servicios mínimos decretados por la administración. Aun así, se prevé que el inicio de semana sea especialmente complicado.

Los usuarios, especialmente estudiantes y trabajadores, son los más afectados. Muchos de ellos denuncian retrasos, cancelaciones y falta de información clara sobre los servicios disponibles. Organizaciones vecinales y asociaciones de consumidores han pedido tanto a las empresas como a los sindicatos que agilicen un acuerdo para no prolongar una situación que, según advierten, pone en riesgo la movilidad y la economía local.

