El programa abordará la premisa central de que «la felicidad no es estar siempre bien»

Invita a la audiencia a ver el bienestar como un proceso que incluye la aceptación de las emociones negativas, la resiliencia ante los desafíos y la necesidad de alejarse del concepto de «positivismo tóxico»

Rosa Vidal, periodista y conductora del espacio.

El espacio radiofónico ‘Siempre nos quedará París‘ de la Radio Canaria, liderado por la periodista Rosa Vidal, dedicará su emisión de este lunes 20 de octubre, a las 22:00 horas, a una travesía por el bienestar emocional, desmitificando la idea de que la felicidad es un estado de alegría permanente.

La búsqueda de la felicidad es un denominador común en la historia humana, pero hoy en día ha alcanzado un interés sin precedentes, impulsado por una sociedad enfocada en el desarrollo personal. Sin embargo, el programa pondrá sobre la mesa la visión de expertos que señalan a la «cultura del yo» como un factor que nos aleja del verdadero bienestar. Ésta es promovida por el «positivismo tóxico», que ejerce una gran presión social por sentir o aparentar estar feliz y positivo todo el tiempo, independientemente de las circunstancias reales.

En este sentido, ‘Siempre nos quedará París’ hablará de este tema basándose en las claves de la reconocida psicóloga Laurie Santos, directora de los Laboratorios de Cognición de Yale, quien desmitifica creencias populares y ofrece una «receta universal» de actitudes para alcanzar la felicidad.

En dicha receta se encuentra la aceptación ante las adversidades y de las emociones negativas, o tener la resiliencia necesaria. Su fórmula se resume en acciones concretas y accesibles, como dedicar tiempo al altruismo, la gratitud, el ejercicio, el sueño de calidad o la práctica de mindfulness.

Para esta profunda conversación, Rosa Vidal estará acompañada por un nutrido grupo de expertos que enriquecerán el debate desde diversas disciplinas: el psicólogo Abimael Clavijo, la Dra. Carmen Rivero, el periodista Chema Blanco, el neuropsicólogo Quico Rivero, la empresaria Joanne Kirk, y el experto en Inteligencia Emocional Carlos G. Almonacid. Además, como invitado especial, el programa tendrá en sus estudios al chef Alberto Margallo.