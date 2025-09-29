Explora el fracaso como una parte inevitable del camino hacia aquello que soñamos y el poder de las segundas oportunidades

Con la participación de diferentes invitados, reflexionará sobre cómo transformar los tropiezos en aprendizajes y mantener viva la ilusión para alcanzar nuestros sueños

Rosa Vidal presenta una nueva entrega de ‘SNQP’ bajo el título «Ningún mar en calma hizo experto a un marinero».

Este lunes, 29 de septiembre a las 22:00 horas, el espacio de inteligencia emocional de la Radio Canaria, ‘Siempre nos quedará París‘, abre las puertas de la noche con un episodio titulado «Ningún mar en calma hizo experto a un marinero».

La radio se viste de intimidad y reflexión con este punto de encuentro para las emociones y la psicología, donde se explorará un tema universal: la fuerza de la persistencia frente a los tropiezos. Acompañada por un equipo de colaboradores y expertos, la periodista Rosa Vidal abordará cómo transformar los fracasos en valiosas lecciones.

«La clave del éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo», recordaba Winston Churchill. Y quizá esa sea la mayor enseñanza: comprender que caerse no es un final, sino una parte inevitable del camino hacia aquello que soñamos. A lo largo del programa, se compartirán reflexiones y experiencias sobre cómo sostener la esperanza en los momentos más oscuros y cómo mantener viva la ilusión incluso cuando las fuerzas parecen agotarse.

El programa reflexiona sobre cómo aprender de los fracasos y el poder de las segundas oportunidades.

Con su sello íntimo y motivador, ‘Siempre nos quedará París’ propone un viaje emocional que conecta con la superación personal, ofreciendo a los oyentes una dosis de energía, fortaleza e inspiración para perseguir sus sueños. El programa recordará que, a pesar de las caídas, cada paso nos puede acercar un poco más a nuestras metas.

Como siempre, en esta cita acompañan a Rosa Vidal una serie de invitados para debatir y compartir impresiones desde sus conocimientos y experiencias vitales. Ellos son Alexis Amaya, CEO de Dormitorum; Arianna Gassmann, subdirectora de Europe Hotels Int. Hotel Villa Cortés; el doctor Clavijo; José Díaz de la Cruz, psicólogo y psicoterapeuta; Joanne Kirk, empresaria; y Roberto Mendoza, narrador.