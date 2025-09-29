ES NOTICIA

Directo
InicioCorporativa

‘Siempre nos quedará París’ navega por las aguas del fracaso para encontrar el camino al éxito

Gabinete de Prensa
Gabinete de Prensa

Explora el fracaso como una parte inevitable del camino hacia aquello que soñamos y el poder de las segundas oportunidades

Con la participación de diferentes invitados, reflexionará sobre cómo transformar los tropiezos en aprendizajes y mantener viva la ilusión para alcanzar nuestros sueños

Rosa Vidal presenta una nueva entrega de ‘SNQP’ bajo el título «Ningún mar en calma hizo experto a un marinero».

Este lunes, 29 de septiembre a las 22:00 horas, el espacio de inteligencia emocional de la Radio Canaria, Siempre nos quedará París, abre las puertas de la noche con un episodio titulado «Ningún mar en calma hizo experto a un marinero».

La radio se viste de intimidad y reflexión con este punto de encuentro para las emociones y la psicología, donde se explorará un tema universal: la fuerza de la persistencia frente a los tropiezos. Acompañada por un equipo de colaboradores y expertos, la periodista Rosa Vidal abordará cómo transformar los fracasos en valiosas lecciones.

«La clave del éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo», recordaba Winston Churchill. Y quizá esa sea la mayor enseñanza: comprender que caerse no es un final, sino una parte inevitable del camino hacia aquello que soñamos. A lo largo del programa, se compartirán reflexiones y experiencias sobre cómo sostener la esperanza en los momentos más oscuros y cómo mantener viva la ilusión incluso cuando las fuerzas parecen agotarse.

El programa reflexiona sobre cómo aprender de los fracasos y el poder de las segundas oportunidades.

Con su sello íntimo y motivador, ‘Siempre nos quedará París’ propone un viaje emocional que conecta con la superación personal, ofreciendo a los oyentes una dosis de energía, fortaleza e inspiración para perseguir sus sueños. El programa recordará que, a pesar de las caídas, cada paso nos puede acercar un poco más a nuestras metas.

Como siempre, en esta cita acompañan a Rosa Vidal una serie de invitados para debatir y compartir impresiones desde sus conocimientos y experiencias vitales. Ellos son Alexis Amaya, CEO de Dormitorum; Arianna Gassmann, subdirectora de Europe Hotels Int. Hotel Villa Cortés; el doctor Clavijo; José Díaz de la Cruz, psicólogo y psicoterapeuta; Joanne Kirk, empresaria; y Roberto Mendoza, narrador.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Jurado de primer nivel en el Festival Internacional de Cine de Gáldar

Mucho humo para arrancar la fiesta de La Rambla

Correos presenta un sello dedicado al 40 aniversario del Instituto de Astrofísica de Canarias

Constituido el comité científico de análisis de la plaga de filoxera en Canarias

La escritora Josefa Molina lleva su obra literaria al London Spanish Book & Zine Fair

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025