Sofía Puente Santiago recibe la Medalla al Mérito de la Justicia

La directora General de Seguridad Jurídica durante la erupción del volcán en 2021 recibe en Madrid el galardón con distintivo de oro

Informa: RTVC.

La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, entrega la Medalla al Mérito de la Justicia a Sofía Puente Santiago, por su labor durante la erupción volcánica de 2021.

La directora General de Seguridad Jurídica durante la erupción volcánica en 2021 recibe la Medalla al Mérito de la Justicia. Gobcan.

Santiago ocupaba el cargo de directora General de Seguridad Jurídica y se ocupó de impulsar la modificación de la legislación vigente para demarcar tres notarías temporales en Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte.

Facilitó asesoramiento legal a los damnificados

Un trabajo que ayudó a que notarios de otras demarcaciones territoriales pudieran ser habilitados y actuar en la Isla de La Palma. También, ofreció cobertura legal a todos aquellos que habían perdido sus documentos, carecían de titulación pública o no la tenían actualizada y necesitaban asesoramiento.

Además, bajo su supervisión y vigilancia, se permitió que los decanos de los Colegios Notariales de las Islas Canarias, Cataluña y Valencia activaran la habilitación de una pluralidad de notarios de toda España. Algunos se desplazaron a La Palma para facilitar gratuitamente a los afectados por la erupción volcánica la documentación y asesoramiento legal necesario.

Nieves Lady Barreto ha destacado su intervención “decidida y valiente” para dar cobertura legal de los damnificados tras la emergencia volcánica en La Palma.

Puente ocupa actualmente la secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia del Ministerio.

El acto de entrega oficial de estos galardones se celebró el pasado 7 de octubre en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria. Otros galardonados fueron el magistrado, Tomás Martín; la directora del IML, Eva Bajo; la vicepresidenta del Colegio de Abogados de Tenerife, Mila Pacheco y el Juzgado contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria