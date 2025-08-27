Solución a los vertidos de Tenoya

El Ayuntamiento de Las Palmas de GC renovará el saneamiento en Tenoya para evitar los vertidos cuando llueve

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sacado a licitación el proyecto para la renovación del colector ubicado en el Camino a Casa Ayala, en el barrio de Tenoya, con el objetivo de solventar los problemas de vertidos que se generan durante los episodios de fuertes lluvias.

Problemas de vertidos

Como explica la concejala de Aguas, Inmaculada Medina, en la actualidad, esta conducción presenta limitaciones de capacidad hidráulica y falta de pendiente. Esto provoca acumulación de sedimentos y vertidos de aguas residuales.

La licitación tiene un presupuesto de 238.715,03 euros. Contemplan, en un plazo de ejecución de ocho semanas, la retirada del colector existente, formado por una conducción de fibrocemento DN300, y su sustitución por una tubería de PVC-U DN400 SN8, de mayor capacidad y con mejores condiciones de evacuación. Para garantizar la continuidad del servicio durante la ejecución de los trabajos, se instalarán bombeos provisionales y se habilitarán conducciones alternativas.

Obra en dos tramos

Las actuaciones se desarrollarán en dos tramos diferenciados: uno interior, que discurre por la finca afectada, y otro exterior, situado fuera de la misma. En el tramo inicial, que no dispone de acceso rodado, los trabajos se realizarán mediante acceso peatonal.

La intervención incluye la reposición de arquetas, la adecuación de los apoyos y pilares que sustentan la instalación en los tramos aéreos, y la ejecución de un nuevo muro perimetral de 14 metros en el interior de la finca. La nueva conducción se anclará a las peanas mediante abrazaderas, lo que permitirá garantizar la pendiente uniforme del trazado y aumentar la capacidad de evacuación del sistema.

Asimismo, el proyecto incorpora un plan específico de desamiantado para la retirada de la conducción de fibrocemento.

Esta intervención, a la que las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 9 de septiembre a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, forma parte de las actuaciones previstas en el Plan Estratégico del Ciclo Integral del Agua 2024-2033, dotado con 857 millones de euros para modernizar las infraestructuras hidráulicas de la capital.