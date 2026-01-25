Todo listo para el sorteo de la Copa del Rey Valencia 2026

Real Madrid, Valencia Basket, Barça, Kosner Baskonia, UCAM Murcia, Unicaja, La Laguna Tenerife y Joventut Badalona conocerán este lunes sus emparejamientos para la fase final que se disputará en febrero

La Copa del Rey Valencia 2026 ya conoce a sus ocho protagonistas. Tras una intensa Jornada 17 de la Liga Endesa, el cuadro de clasificados ha quedado definido y este lunes 26 de enero, a las 12:00 horas (11:00 hora canaria), se llevará a cabo el sorteo de emparejamientos en el Teatre Martin i Soler del Palau de les Arts Reina Sofía.

Equipos clasificado para la Copa del Rey que se celebra en Valencia este año

El evento, que marca el inicio de la cuenta atrás para el torneo del KO de baloncesto, contará con la conducción de la periodista Alejandra Llambés y el exjugador ACB Pepe Pozas. Como manos inocentes, el sorteo contará con dos leyendas del deporte español: el baloncestista Víctor Claver y el tenista David Ferrer.

Formato del sorteo y cabezas de serie

El sorteo definirá no solo los cuartos de final, sino el camino completo hasta la final del 22 de febrero. Para ello, los equipos se dividirán en dos bombos:

Cabezas de serie

Real Madrid (Líder de la primera vuelta)

(Líder de la primera vuelta) Valencia Basket

Barça

Kosner Baskonia o UCAM Murcia (Pendiente de confirmación*)

Otros clasificados (No cabezas de serie)

UCAM Murcia o Kosner Baskonia (Pendiente*)

(Pendiente*) Unicaja

La Laguna Tenerife

Joventut Badalona

* La condición de último cabeza de serie se decidirá tras el partido aplazado entre Dreamland Gran Canaria y Kosner Baskonia. Si los vitorianos ganan en las islas, serán cabezas de serie; de lo contrario, esa plaza será para el UCAM Murcia.

Como líder de la primera vuelta, el Real Madrid ya sabe que ocupará la eliminatoria A y jugará su partido el jueves. El ganador de este cruce se medirá en semifinales al vencedor de la eliminatoria B. Por su parte, los partidos de las series C y D se disputarán el viernes.

La Minicopa Endesa también entra en escena

De forma paralela, el acto servirá para sortear los grupos de la Minicopa Endesa 2026, que se celebrará del 18 al 22 de febrero en L’Alqueria del Basket. En esta edición participarán los equipos infantiles de Barça, Valencia Basket, Real Madrid, Cajasiete Fundación CB Canarias, Tirma Gran Canaria, Casademont Zaragoza, Unicaja y Occident Bàsquet Manresa.

Los encargados de repartir la suerte en esta competición serán Juanma López Iturriaga y Toñín Llorente, integrantes de «Colgados del Aro», quienes compondrán los dos grupos de cuatro equipos que buscarán un lugar en las semifinales.

Dónde ver el sorteo en directo

Los aficionados podrán seguir el sorteo de la Copa del Rey íntegramente en directo a través del canal oficial de Youtube de la ACB.

