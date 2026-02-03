La Fiscalía pide un año y medio de prisión por presuntos delitos de falso testimonio

El Tribunal Supremo (TS) juzgará el próximo 12 de marzo al senador y expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés (Coalición Canaria), a quien la Fiscalía pide un año y medio de prisión por presuntos delitos de falso testimonio y/o acusación y denuncia falsa.

El Supremo juzgará el 12 de marzo al senador lanzaroteño Pedro San Ginés. EFE

Este procedimiento se inició por la denuncia de la familia del empresario Antonio González, ya fallecido, de la empresa Climafrical, que estuvo investigado por presuntas irregularidades en la contratación del Ente Público de Empresa Local (Centro de Artes, Cultura y Turismo), en un caso que luego terminó archivado.

Mayor trama de corrupción en Lanzarote

Estos hechos se remontan a 2009, cuando San Ginés ostentaba el cargo de Presidente del Cabildo Insular de Lanzarote y del Ente Público de Empresa Local (Centro de Artes, Cultura y Turismo).

El expresidente comparecía ante la Guardia Civil, pocas semanas después de acceder a la presidencia, para denunciar esas presuntas irregularidades que afectaban al entonces consejero del PSOE, Carlos Espino, el denunciante del ‘caso Unión’, la mayor trama de corrupción juzgada hasta la fecha en Lanzarote.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife decretó en septiembre de 2022 la apertura de juicio oral y la Fiscalía llegó a pedir una condena de año y medio de prisión para San Ginés por considerar que faltó a la verdad en una causa criminal.

Pena de prisión y multa

Cuando el Juzgado de lo Penal nº 3 de Arrecife se disponía a celebrar el juicio, elevó la causa al Tribunal Supremo debido a la condición de aforado del senador, adquirida en julio de 2023 tras su designación por el Parlamento de Canarias como senador autonómico.

Una vez en el Supremo, en abril de 2024, el instructor Vicente Magro decidió archivarlo, pero un año después la Sala de lo Penal anuló esta decisión al estimar los recursos de la Fiscalía y la acusación; y un mes después el magistrado ordenó su procesamiento.

La Fiscalía pidió un año y seis meses de prisión además de multa de 4.050 euros, mientras que la acusación particular lo eleva a tres años de cárcel y 5.400 euros de multa.

Finalmente, el pasado mes de septiembre, San Ginés dijo que encarará el juicio con «total tranquilidad» porque cree que quedará de manifiesto que el origen es un «error» de la fiscalía.