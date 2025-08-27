Tegueste cancela la Fiesta de la Vendimia ante los riesgos de la filoxera

La Fiesta de la Vendimia no se celebrará en Tegueste este año para evitar los riesgos relacionados con la amenaza fitosanitaria de la filoxera

El Ayuntamiento de Tegueste ha decidido cancelar todos los actos vinculados al sector vitivinícola previstos en la tradicional Fiesta de la Vendimia para evitar los riesgos derivados de la filoxera. Es una medida preventiva ante la amenaza fitosanitaria, detectada en cultivos de vid en Tenerife.

Fiesta de la Vendimia 2024 de Tegueste, que no se celebrará este año por la amenaza de la filoxera

Acatan la orden de la consejería

Esta decisión se toma en cumplimiento de la orden emitida por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias el pasado 20 de agosto. Ha sido consensuada entre el Ayuntamiento, la Asociación Vitivinícola de Tegueste (AVITE), la Asociación de Vecinos del Lomo y el colectivo vecinal de La Padilla.

Las actividades suspendidas incluyen el evento ‘Vendimia para la Esperanza’, así como el Concurso de Racimos de la Vendimia y la Caravana de vehículos, inicialmente previstos para el 12 y 13 de septiembre. También el resto de la programación cultural y festiva de esas fechas, ha indicado el consistorio tinerfeño en una nota.

Dado que no se celebrarán los actos con motivo de la Fiesta de la Vendimia tampoco se elegirá Reina de la Vendimia, ha señalado el Ayuntamiento.

Por el interés general

El alcalde de Tegueste, Norberto Padilla, ha señalado que el municipio siempre ha sido referente en la defensa del mundo rural y del sector primario. Por eso, asegura que se ha adoptado esta decisión «con responsabilidad y total compromiso con el interés general».

También ha destacado la necesidad de actuar de manera coordinada con el resto de administraciones públicas ante una situación de riesgo para el ecosistema agrícola insular.

El Ayuntamiento apoya al sector vitícola local. “Entendemos que proteger el viñedo ahora es preservar nuestra economía mañana”, ha explicado la edil Maura Martel. Subraya que “la cancelación de los actos es necesaria y que se continuará trabajando en alternativas seguras para dinamizar el municipio sin comprometer la sanidad vegetal”.

En la misma línea, el concejal de Medio Ambiente, Julián Rodríguez, ha hecho hincapié en la dimensión ecológica del problema. «Nos enfrentamos a una plaga que históricamente ha causado estragos en zonas vitícolas de Europa», señala. El edil afirma que Tegueste no es ajena a ese riesgo, por lo que hace un llamamiento a la colaboración ciudadana «y al riguroso cumplimiento de las medidas».

El Ayuntamiento de Tegueste continuará informando a la población sobre cualquier novedad relacionada con esta situación y reitera su compromiso con la preservación del medio rural, el sector vitícola y la seguridad fitosanitaria del municipio.