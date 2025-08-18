Con esta iniciativa, el consistorio grancanario facilita la participación de los teldenses en uno de los actos más significativos de las fiestas patronales de la Diócesis de Canarias

El Ayuntamiento grancanario activa un servicio gratuito de guaguas con motivo de la Romería Ofrenda a la Virgen del Pino en Teror, que se celebrará el próximo domingo 7 de septiembre, uno de los actos más significativos de las fiestas patronales de la Diócesis de Canarias.

Telde habilita un servicio gratuito de guaguas para la Romería del Pino 2025. Imagen del archivo de la Romería ofenda en honor a la Virgen del Pino del año pasado.

Las guaguas partirán a las 14.30 horas desde la parada de guaguas de Arnao (Avenida del Cabildo) de Telde hacia la Romería del Pino y regresarán desde Teror a partir de las 21.30 horas. El Ayuntamiento recuerda que para participar en la romería es imprescindible acudir vestido con la indumentaria tradicional canaria, reforzando así la identidad y el respeto a las tradiciones.

Desde la concejalía de Festejos se ha hecho extensiva la invitación a colectivos vecinales y entidades del municipio, con el objetivo de que la representación teldense sea lo más amplia y diversa posible en la Romería Ofrenda a la Vírgen del Pino en Teror.

Las personas interesadas en inscribirse para utilizar la guagua gratuita para acudir a la Romería del Pino en Teror ya pueden hacerlo enviando un WhatsApp o llamando al 646 71 55 89 (o al 928 13 90 50 extensión 33505 en horario de 8.00h a 13.00h).

Información presencial para la Romería del Pino

También se puede solicitar más información de forma presencial en la Concejalía de Festejos (primera planta del edificio municipal de El Cubillo) o a través de los correos electrónicos alcaldia@telde.es e info@telde.es.

El concejal Miguel Rodríguez subraya que “un año más queremos que Telde esté presente y con fuerza en esta cita tan especial para toda Canarias. Por ello repetimos este servicio gratuito de guaguas hacia la Romería del Pino en Teror, que cada año tiene una gran acogida, para que nadie se quede sin la oportunidad de vivir y compartir la romería”.

“Estamos convencidos de que la ciudadanía responderá de nuevo y de que juntos volveremos a disfrutar de una jornada festiva marcada por la fe, la tradición y la convivencia”, concluyó Rodríguez.