Telde refuerza su servicio de limpieza con 13 nuevos camiones

El Ayuntamiento invierte 1,5 millones de euros en la tercera remesa de vehículos, dentro de un plan global de modernización que alcanza los 12,2 millones

El Ayuntamiento de Telde presentó este jueves 13 nuevos camiones de limpieza. La Concejalía de Limpieza Viaria continúa renovando su flota con el objetivo de mejorar la eficacia del servicio. La nueva maquinaria supone 1,5 millones de euros de inversión, dentro de los 12,2 millones destinados a modernizar recursos. En enero y marzo se presentaron los primeros lotes.

Informan: Isaías Santana / Javier Almeida

El alcalde, Juan Antonio Peña, subrayó el papel clave del área liderada por María Calderín. Destacó su esfuerzo por ofrecer un servicio eficiente y de calidad en todo el municipio. Calderín señaló que el plan contempla el reemplazo de más de 5.000 contenedores y papeleras. También la renovación de más de 30 vehículos destinados a limpieza y mantenimiento.

Momento de la presentación de los nuevos camiones del servicio de limpieza de Telde | Ayuntamiento de Telde

Vehículos de última generación

El gerente de Valoriza, Sergio Grande, destacó el compromiso municipal. Afirmó que la modernización de la flota sitúa a Telde a la vanguardia en servicios de limpieza. Entre las unidades destaca un camión recolector-compactador de carga trasera con 20 metros cúbicos de capacidad y tecnología que reduce emisiones contaminantes, favoreciendo un servicio más sostenible.

Se suman cuatro camiones de carga lateral de 23 metros cúbicos. Este modelo, montado sobre Mercedes Actros, incorpora el sistema de izado de contenedores más rápido del mercado. El lote incluye también ocho camiones Mitsubishi Fuso de 3,5 toneladas. Estos vehículos atenderán barrios, acciones inmediatas y retirada de enseres durante mañana, tarde y noche.