Televisión Canaria emite este sábado el encuentro entre Zamora CF y CD Tenerife

Es el primer partido de la segunda vuelta y los blanquiazules llegan como líderes ante un rival que, a su vez, está en racha

Jesús Alberto Rodríguez Sosa, jefe de Deportes de Televisión Canaria.

Televisión Canaria ofrece en directo este sábado 17 de enero, a partir de las 17:30 horas, el encuentro entre el Zamora CF y el CD Tenerife correspondiente a la jornada 20 de la Primera Federación. El partido se disputará en el Estadio Ruta de la Plata y podrá seguirse a través de Televisión Canaria, también en www.rtvc.es, (solo en Canarias), y en La Radio Canaria.



El conjunto blanquiazul llega al duelo tras vencer al Talavera y afronta la cita como líder destacado, con ocho puntos de ventaja sobre su perseguidor más cercano, el Celta Fortuna. El equipo, dirigido por Álvaro Cervera, está firmando un inicio de campaña sobresaliente que lo consolida como uno de los grandes favoritos al ascenso. Pero el conjunto chicharrero es consciente de que afronta un duelo clave ante el Zamora CF y que debe sumar tres puntos fundamentales para mantener, e incluso ampliar, la distancia con sus principales rivales en la lucha por el ascenso.

Rival en racha

El Zamora, por su parte, ocupa la sexta posición del grupo 1 con un balance de ocho victorias, seis empates y cinco derrotas. Un encuentro, por tanto, nada cantado para los blanquiazules: «Y deben afrontar, además, el frio ambiental y la presión de un equipo, el Zamora CF, que viene en buena racha tras la incorporación de Óscar Cano como entrenador, precisamente exentrenador del Tenerife», apostilla Jesús Alberto Rodríguez Sosa, Jefe de Deportes en TVC.

