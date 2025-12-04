Se podrá seguir el viernes en directo en el canal de Deportes en YouTube y el domingo en una nueva edición de ‘Terrero y gloria’

Este fin de semana llega a Televisión Canaria una edición especial del programa “Terrero y Gloria” con motivo de la celebración de la primera Supercopa de La Palma, un nuevo título oficial que abre la temporada de lucha canaria en la máxima categoría de la isla.

El encuentro, que se disputará en el terrero Camilo León de Los Llanos de Aridane, enfrentará al CL Aridane, vigente campeón de Liga y Copa, y al CL Auarita Tedote de la capital palmera, en un duelo que promete emociones fuertes entre dos equipos convertidos ya en rivales históricos.

La Supercopa podrá seguirse en directo este viernes a través del canal de Deportes de Televisión Canaria en YouTube, desde las 20:55 horas.

Para quienes prefieran verla en abierto, el enfrentamiento se ofrecerá también en el programa ‘Terrero y gloria’ el domingo por la tarde, en su horario habitual de las 17:50 horas.

Un despliegue especial para una final histórica

El choque llega marcado por la llegada de nuevas figuras clave. En el CL Aridane destaca la incorporación del puntal “B” majorero Raúl Peñate, llamado a sustituir a Mamadou Camara, el puntal con el que el equipo logró el doblete la temporada pasada y que este año ha regresado al CL Tegueste.

Por su parte, el CL Auarita Tedote mantiene un año más al puntal “A” tinerfeño Elieser Gutiérrez “La Viejita” y estrena puntal “C” con la incorporación de Alexander Moreno, que debutará con el club palmero en esta competición.

El equipo de “Terrero y Gloria” ha preparado un programa especial con un set instalado en la propia arena del terrero Camilo León, desde donde ofrecerá la mejor previa con reportajes, análisis de los mandadores y entrevistas a los puntales antes y después del enfrentamiento.

La narración correrá a cargo de Willy Rodríguez Calero, acompañado por los comentarios de David Yanes y las entrevistas a pie de terrero de Jorge Benítez. La retransmisión seguirá el desarrollo de la final desde todos los ángulos y recogerá también las reacciones de los protagonistas tras la lucha.