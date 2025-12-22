Este 24 de diciembre, la programación se viste de Navidad con una parrilla especial que acompañará a la audiencia durante toda la jornada

Televisión Canaria enciende la Nochebuena con un gran especial desde Los Realejos y una noche de música y tradición para disfrutar en familia. Este 24 de diciembre, el espíritu navideño se cuela desde primera hora de la mañana en los espacios habituales e informativos, antes de dar paso, ya por la tarde-noche, a una programación especial en la que la ilusión, la música y las historias compartidas serán las grandes protagonistas.

Mariam Monagas y Alexis Hernández encienden la Navidad

Justo de los después de los concursos de sobremesa ‘Cógeme si puedes’ y ‘El tiempo vuela’, llega el plato fuerte de la jornada con ‘Enciende la Navidad’, a las 17:30 horas. Un especial producido por RTVC para acompañar a la audiencia en una de las noches más emotivas del año. Presentado por Mariam Monagas y Alexis Hernández, el programa propone un recorrido cercano y emocional por la Navidad en Canarias. Una Navidad que aflora en testimonios personales, tradiciones, pequeñas historias y miradas íntimas sobre lo que significa vivir estas fechas en las Islas.

El punto de partida de este viaje será Los Realejos, municipio que adquiere un papel central en el relato. La Casa del Llano acoge la grabación de la actuación musical principal, a cargo del Grupo Tigaray, que celebra su 40º aniversario y se convierte en hilo conductor musical y emocional del especial.

La elección del enclave se vincula, además, a una efeméride significativa: los 70 años de la unión de Realejo Alto y Realejo Bajo, un acontecimiento que refuerza el mensaje de convivencia, comunidad y construcción compartida que atraviesa todo el programa. Desde ese marco, ‘Enciende la Navidad’ recorre las ocho islas, conectando territorios y generaciones a través de historias singulares, vivencias e identidad compartida.

A continuación, a las 20:00 horas, Televisión Canaria ofrecerá el tradicional Mensaje de Navidad de S. M. el Rey Felipe VI, el duodécimo desde su proclamación en 2014. Tras la intervención, a las 20:30 horas, se emitirá una edición reducida de ‘Telenoticias 2’ con el balance del mensaje del monarca y los principales asuntos de la jornada.

La música tomará el relevo a las 20:50 horas con el especial de Nochebuena de ‘Noche de Taifas’, una cita que celebrará el folclore y la emoción de estas fechas con un cartel de invitados que reúne a Isabel González, Iván Quintana, Mateo Felipe, Almudena Hernández, Germán López, Serafín Zubiri, Nia, Blas Cantó, J. Kabello y Grupo Bomba de Fuerteventura, en una noche pensada para el encuentro, las voces compartidas y el calor de la tradición.

Y, ya a las 23:00 horas, llegará el especial navideño de ‘Noveleros’, que completará la noche con un formato centrado en historias humanas de las Islas.