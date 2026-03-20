La pieza, dirigida por Alexis Hernández, pone el foco en talleres, almacenes y salas de ensayo donde arranca su proceso de creación y puesta en escena, este viernes a las 22:30 horas

Televisión Canaria estrena el viernes, a las 22:30 horas, ‘Reinas y Drags’, un proyecto documental dirigido por Alexis Hernández que se aleja de los focos del escenario para adentrarse en la compleja ingeniería y gestión de recursos que hay detrás de las fantasías del Carnaval de Canarias y mostrar cómo la creatividad, técnica y pasión se entrelazan para dar vida a una de las mayores fiestas del Archipiélago.

La pieza documental introducirá al espectador en lugares inéditos como los talleres, almacenes y salas de ensayo donde conocerá el esfuerzo coordinado y exigente que hay detrás de la creación de las fantasías y puestas en escena de las reinas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, así como de los Drag Queens de Las Palmas de Gran Canaria.

A través de imágenes y testimonios revelará el trabajo que se realiza durante meses para crear la magia que después se muestra sobre el escenario y dará visibilidad al esfuerzo coordinado de los llamados equipos invisibles como son costureras, coreógrafos, técnicos y familiares que, en muchos casos, colaboran de forma totalmente altruista, movidos por la pasión que despierta el Carnaval.

“El Carnaval es mucho más que lo que se ve sobre el escenario. Este documental muestra y reconoce meses de trabajo, planificación técnica, coordinación de equipos e inversión de recursos que normalmente permanecen fuera del foco mediático, pero que resultan esenciales para que cada fantasía llegue a materializarse”, señala Enrique Camacho, productor ejecutivo.

Televisión Canaria estrena el documental ‘Reinas y Drags’ que desvela la ingeniería oculta detrás de las fantasías del Carnaval.

Desde la idea inicial hasta la puesta en escena

En este recorrido tendrá cabida el papel del patrocinador como motor financiero de estos proyectos y el trabajo de profesionales especializados, cerrajeros, carpinteros, diseñadores y proveedores, que aportan su conocimiento técnico para transformar una idea en una estructura monumental.

“Queríamos contar esa historia desde dentro, con respeto y con una mirada rigurosa que reflejara el proceso completo, desde la idea inicial hasta la puesta en escena final, con la ambición de que el espectador no solo lo entienda, sino que pueda conectar emocionalmente con todo lo que hay detrás de cada proyecto”, agrega Enrique Camacho.

Bajo la producción ejecutiva de Enrique Camacho, dirección de Alexis Hernández, edición de contenidos de Mariam Moragas y realización de Pablo Hugo Hernández de Armas esta pieza documental se posiciona como un testimonio riguroso sobre la industria del espectáculo, pero también como un homenaje al talento colectivo que lo hace posible.

La pieza, dirigida por Alexis Hernández, pone el foco en talleres, almacenes y salas de ensayo.

Con el estreno de `Reina y Drags´, Televisión Canaria y la productora Encaro Factory buscan exponer la complejidad técnica que implica cada proyecto desde el primer boceto hasta su ejecución final sobre el escenario.

Televisión Canaria reafirma así su compromiso con los contenidos de alta calidad y con la documentación rigurosa de la cultura canaria, acercando al espectador el enorme trabajo humano que lo hace posible.