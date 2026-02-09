Los Servicios Informativos refuerzan su liderazgo en el Archipiélago con destacados datos de audiencia durante el fin de semana

La Gala de la Gran Dama cosechó un 9,7% de cuota de pantalla.

Televisión Canaria ha logrado excelentes datos de audiencia este fin de semana al liderar la noche del domingo 8 de febrero con la Gala de la Gran Dama, que registró un 9,7% de cuota de pantalla, y seguidamente con el Certamen de Rondallas, que obtuvo un 6,4% de share, su mejor seguimiento desde 2020, y récord histórico de cuota de pantalla.

Estos resultados reflejan el respaldo de la audiencia canaria a la programación especial de Carnaval de este fin de semana, que comenzó el sábado 7 de febrero con la Final del Concurso de Murgas de Las Palmas de Gran Canaria. Bajo la conducción de Daniel Calero, la retransmisión alcanzó una media de 39.000 espectadores y una cuota del 10,4%, su mejor registro desde 2023, logrando que un total de 162.000 espectadores acumulados conectaran con la cadena pública.

El domingo, la Gala de Elección de la Gran Dama de Las Palmas de Gran Canaria, presentada por Wendy Fuentes e Ibán Padrón, se consolidó como la emisión más vista de la noche en las Islas. Con una media de 50.000 espectadores y un alcance acumulado de 161.000 canarios, la gala obtuvo un 9,7% de ‘share’ regional. El evento tuvo un impacto especialmente relevante en la provincia de Las Palmas, donde anotó un 10,5% de cuota.

Tras la gala, el Certamen de Rondallas de Santa Cruz de Tenerife puso el broche de oro al fin de semana en Televisión Canaria con un resultado histórico. La retransmisión celebrada en el Auditorio de Tenerife Adán Martín que acogió a ocho agrupaciones lírico-musicales registró un 6,4% de cuota de pantalla, lo que supone su récord de ‘share’ y su mejor seguimiento desde el año 2020. El concurso atrajo a una media de 17.000 espectadores y marcó 48.000 espectadores acumulados, demostrando un sólido interés en todo el Archipiélago por esta cita carnavalera de gran tradición en la isla tinerfeña.

A la izquierda, retransmisión de la Gala de Elección de la Gran Dama de Las Palmas de Gran Canaria y a la derecha, del Certamen de Rondallas.

Consolidación de los Servicios Informativos y programas de entretenimiento

Junto a la programación de Carnaval, los espacios informativos de Televisión Canaria reafirmaron su liderazgo en el Archipiélago. El Telenoticias 1 fue el contenido más visto de la cadena durante el viernes y el sábado, registrando un 16,5% y un 12,1% de cuota de pantalla respectivamente.

Asimismo, el programa ‘Como en casa’ destacó en la jornada del viernes 6 de febrero al anotar un 10,9% de cuota y una media de 45.000 espectadores, confirmando la fortaleza de la programación de entretenimiento diaria de la televisión pública.