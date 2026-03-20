El documental, que se estrena hoy a las 22:30 horas, revela el despliegue humano y técnico que hace posible que esta fiesta llegue a todos los hogares

Televisión Canaria estrena ‘Te Veo Carnaval’ este viernes 20 de marzo a partir de las 22:30 horas. Un especial documental que invita a los espectadores a descubrir cómo se construye, desde dentro, la cobertura televisiva del Carnaval en Canarias y uno de los mayores eventos culturales y sociales del Archipiélago.

El programa propone un viaje que comienza en la propia redacción de la cadena, donde cada día se decide qué historias llegan a la audiencia, y que se transforma completamente con la llegada del Carnaval, cuando la televisión sale a la calle para contar la fiesta en directo. A lo largo de este recorrido, también rinde homenaje a los profesionales que dan vida a la retransmisión como presentadores, reporteros y comunicadores que, desde el escenario o la calle, conectan con millones de espectadores. Sus testimonios permiten entender la evolución del Carnaval en televisión y la emoción que sigue generando año tras año.

A través de la mirada del presentador Alexis Hernández, el especial muestra el contraste entre lo que el público ve en pantalla —color, música y emoción— y el complejo trabajo técnico y humano que hay detrás de cada retransmisión. Desde la planificación previa durante meses hasta la ejecución en directo, el documental pone en valor la coordinación de equipos, la toma de decisiones en tiempo real y el uso de tecnología avanzada para garantizar la señal en todas las islas y su proyección internacional.

El especial se adentra en los dos principales focos del Carnaval televisado; Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. En ambos escenarios, se muestra el montaje técnico, la planificación de realización y el trabajo conjunto con grupos, diseñadores y organizadores para trasladar al espectador cada detalle del espectáculo. De este modo, el documental muestra dos formas distintas de contar una misma fiesta, pero con un objetivo común: que el público sienta el Carnaval como si estuviera presente.

El Carnaval, isla a isla en la radio y la televisión pública

Más allá de las grandes capitales, ‘Te Veo Carnaval’ también destaca la cobertura que Televisión Canaria realiza en todas las islas, reflejando la diversidad y singularidad de cada celebración. El programa también pone el foco en el Carnaval de la calle, donde la espontaneidad y la participación ciudadana marcan el ritmo de la narración.

Asimismo, el documental subraya la complementariedad entre Radio Canaria y Televisión Canaria, dos medios que, desde distintos lenguajes, construyen un relato común del Carnaval, acercando la fiesta tanto a través de la imagen como del sonido.

Con este especial, RTVC reafirma su compromiso de servicio público, acercando el Carnaval a toda la ciudadanía, dentro y fuera de Canarias, y poniendo en valor el esfuerzo colectivo que hace posible que la fiesta traspase pantallas y fronteras.