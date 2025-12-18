Televisión Canaria ofrece este sábado una doble cita de fútbol canario

El Costa Adeje Tenerife se mide por la mañana al Sevilla FC en los octavos de final de la Copa de la Reina y, por la tarde, el CD Tenerife defiende el liderato de Primera RFEF ante la SD Ponferradina

El fútbol canario vive este sábado una intensa jornada en Televisión Canaria, con doble cita en directo que arranca por la mañana con los octavos de final Copa de la Reina y sigue por la tarde con el encuentro del CD Tenerife correspondiente a la 17ª jornada de Primera RFEF.

Dos equipos de la Liga F

A las 11:00 horas, el Costa Adeje Tenerife se mide al Sevilla FC, equipos de la Liga F, en el Estadio Jesús Navas, en un encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa de la Reina. Una eliminatoria a partido único con emoción garantizada y el mejor fútbol femenino, que podrá seguirse en directo en Televisión Canaria y en rtvc.es, con la narración de Joaquín González y los comentarios técnicos de la entrenadora Tamara Blasco.

El conjunto tinerfeño ocupan actualmente la quinta posición de la tabla, con 24 puntos, tras empatar 1-1 ante el DUX Logroño en la última jornada liguera y con el cuerpo técnico al frente de manera provisional tras la reciente salida de su entrenador, Eder Maestre.

Por su parte, el Sevilla FC afronta el cruce tras lograr la victoria en liga frente al Alhama CF. El equipo andaluz es sexto clasificado, también con 24 puntos, lo que anticipa un duelo muy equilibrado entre ambos conjuntos.

El CD Tenerife despide 2025 ante la SD Ponferradina

Ya por la tarde, a partir de las 17:30 horas, el CD Tenerife pone el broche final al año con un nuevo compromiso del Grupo I de Primera RFEF frente a la SD Ponferradina.

El encuentro, correspondiente a la antepenúltima jornada de la primera vuelta, podrá verse en directo en Televisión Canaria desde las 17:30 horas a través de la TDT y de RTVC.es (con geobloqueo fuera de Canarias), con la narración de Dani Álvarez y los comentarios de Juanma Bethencourt.

El equipo dirigido por Álvaro Cervera llega a la cita tras vencer al Real Avilés y lo hace como líder destacado de la clasificación, con cinco puntos de ventaja sobre su perseguidor más inmediato, el Racing de Ferrol.

Enfrente estará una SD Ponferradina que ocupa la decimosexta posición del grupo y llega al Heliodoro con la necesidad de sumar para alejarse de la zona baja.