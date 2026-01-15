Elvis Sanfiel conducirá este viernes el acto inaugural del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, una gala a pie de calle cargada de música, color y purpurina

Televisión Canaria se viste de fiesta este viernes, 16 de enero, para retransmitir en directo el acto inaugural del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. A partir de las 21:30 horas, el asfalto del Paseo Teniente Francisco Grandi Giraud -frente a la emblemática Plaza de España- desaparecerá bajo una alfombra de purpurina para dar la bienvenida al “Carnaval de los Ritmos Latinos».

La cita, que durará poco más de una hora, será el pistoletazo de salida oficial a una edición que promete color, ritmo y, sobre todo, cercanía. El presentador de RTVC, Elvis Sanfiel, encargado de conducir este arranque, ya siente la energía que se vivirá en la capital: «Tener a casi mil personas con nosotros, a pie de calle, va a ser una inyección de adrenalina espectacular para empezar estas fiestas. Estamos preparando un inicio con todo el sabor latino y, sobre todo, con sorpresas que no podemos desvelar; solo quien encienda la Televisión Canaria este viernes podrá descubrir lo que tenemos guardado. ¡Va a ser una noche mágica!».

El momento más esperado de la cita será la presentación y sorteo de las 32 aspirantes a Reina del Carnaval en sus tres modalidades: infantil, adulta y mayores. A ritmo de batucada y con una dinámica alegórica a la temática del año, las candidatas desfilarán una a una hacia una urna para extraer instrumentos de percusión y elementos de la iconografía latina. Cada objeto revelará el número que determinará su posición de salida en sus respectivos certámenes, convirtiendo la elección del azar en un espectáculo visual con mucho ritmo y originalidad.

El alcalde y el concejal de Fiestas de SCTF junto a las aspirantes a Reina en sus distintas categorías: mayores, infancia y adulta.

Despliegue de figuras históricas del Carnaval tinerfeño

Como colofón, la cita reunirá a la mayor representación institucional y humana de la fiesta. Según señala el diseñador palmero y director del evento, Daniel Pages, «este primer acto se convertirá en una reunión de la familia del Carnaval en su conjunto. Queremos presentar a todos los grupos que hacen grande esta fiesta y lograr que el público los sienta respirar a su lado”.

De este modo, el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, arroparán a una comitiva histórica que integra a murgas, comparsas y a los personajes más icónicos que mantienen viva la esencia del carnaval de calle.

Esta celebración de la identidad tinerfeña contará además con los diseñadores de las fantasías y trajes de carnaval más reconocidos y la presencia de las tres Reinas vigentes de 2025. La banda sonora a una noche, donde Santa Cruz volverá a demostrar por qué es el corazón del Carnaval, la pondrán las actuaciones musicales de las artistas canarias Anaé y Zaida Almeida.