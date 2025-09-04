Se espera que ocho nuevos técnicos se sumen a las medidas para controlar esta plaga

El Cabildo tinerfeño anunció este jueves que destinará 150.000 euros, a través de la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR), a la incorporación de ocho nuevos técnicos para llevar a cabo labores de control de la filoxera, plaga que afecta a la vendimia insular.

Tenerife destina 150.000 euros para incorporar técnicos al control de la filoxera

Este anuncio se realizó tras una reunión este miércoles donde participaron el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, el consejero de Sector Primario, Valentín González, y más de 150 viticultores del Consejo Regulador de Tacoronte Acentejo, en el municipio tinerfeño de Tacoronte.

Controlar la plaga

A través de una nota de prensa, la institución insular anunció que estas ocho personas se incorporan a un equipo de 22 técnicos de extensión agraria y otros nueve adscritos a diferentes servicios del área de Agricultura del Cabildo de Tenerife.

Lope Afonso hizo hincapié durante la reunión en “el absoluto compromiso de la institución insular para evitar que la filoxera se extienda por la isla” y sobre esta cuestión, adelantó que “el foco está muy localizado (hasta el momento solo hay 50 plantas afectadas por el pulgón)».

El vicepresidente también destacó la labor fundamental de los propios viticultores, a quienes definió como «nuestros ojos en el campo tinerfeño, con quienes estamos colaborando estrechamente para lograr el objetivo de controlar el brote de filoxera».

Se espera que ochos nuevos técnicos se sumen a las medidas para controlar esta plaga

En esta misma línea se pronunció Valentín González, que puso de relieve la importancia de la incorporación de estos 8 técnicos, porque “nos encontramos en plena época de vendimia, por lo que debemos tratar de contar con los máximos recursos posibles«.

Estas reuniones informativas con los viticultores se han desarrollado en diferentes ámbitos vinícolas de la isla y continuarán esta tarde en la zona de Valle de Guerra, donde se detectó el foco de filoxera a finales de julio.