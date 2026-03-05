Rosa Dávila visita el centro de control de Hispasat para impulsar la infraestructura tecnológica que el Cabildo desarrollará en el ITER

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, visita hoy las instalaciones estratégicas de Hispasat en Madrid. El objetivo del encuentro es avanzar en el diseño del telepuerto de comunicaciones que se ubicará en el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER).

Tenerife se prepara para liderar la nueva economía del espacio / Cabildo de Tenerife

El nuevo telepuerto satelital situará a la isla en el mapa internacional de la nueva economía del espacio.

Puerta al espacio

La nueva infraestructura permitirá controlar satélites en órbita y realizar la descarga de datos espaciales de forma eficiente. Dávila subraya que el proyecto conectará las redes espaciales con las redes terrestres actuales. El telepuerto del ITER no funcionará solo como una estación de antenas, sino como un centro tecnológico de vanguardia.

El exministro y astronauta Pedro Duque recibió a la delegación tinerfeña para explicar el funcionamiento real del segmento terreno. Duque destacó que Tenerife posee un punto geográfico privilegiado para desarrollar los negocios del futuro.

La instalación en la isla será una de las más avanzadas de toda Europa según las previsiones técnicas. El centro permitirá operar satélites en órbitas baja, media y geoestacionaria para adaptarse a los nuevos modelos de constelaciones. Este avance tecnológico garantiza la seguridad y tranquilidad de todas las comunicaciones esenciales del futuro.

Un mercado internacional abierto

A diferencia de otros centros, el telepuerto tinerfeño estará concebido como una infraestructura abierta a múltiples operadores internacionales. Esta característica permitirá prestar servicios a empresas de telecomunicaciones, observación de la Tierra y firmas del sector aeroespacial. El proyecto busca atraer inversión extranjera y consolidar el papel innovador del ITER en el Atlántico.

El consejero de Innovación, Juan José Martínez, destaca que la obra generará empleo altamente cualificado en la isla. La infraestructura tecnológica atraerá a empresas globales interesadas en la conectividad estratégica que ofrece Canarias. La integración con el supercomputador Teide y el datacenter D-ALiX crea un ecosistema de procesamiento único.

El director general de Canarysat, Antonio Abad, resalta la posición competitiva de Tenerife para ofrecer servicios a todo el mundo. La isla se convertirá en un nodo estratégico de conexión entre los continentes de Europa, África y América. Este paso decisivo refuerza la apuesta insular por la economía del conocimiento y la diversificación económica.