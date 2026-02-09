Tenerife reúne a los mayores expertos en contratación pública de España

El Auditorio Adán Martín de Tenerife celebra la segunda edición del Congreso Nacional de Contratación Pública para abordar los principales retos y claves que marcan la contratación pública en España

Este lunes y martes se celebra en Tenerife la segunda edición del Congreso Nacional de Contratación pública durante los días 9 y 10 de febrero en formato híbrido. Esta cita vuelve a reunir en el Auditorio Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife a los mayores expertos del sector público y privado con el propósito de analizar los retos actuales y futuros de la contratación pública en España. En la inauguración participó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que alertó sobre la dificultad de la administración para adaptarse a la tecnología.

Imagen del Congreso de Contratación Pública en Tenerife 2025

Esta segunda edición del Congreso cuenta con la participación de Pilar Cuesta de Loño, letrada del Consejo de Estado, y José María Gimeno Feliú, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, como codirectores. También con Israel Expósito, profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, en calidad de coordinador académico. Colaboran en este encuentro único el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y FECAI, entre otros.

A lo largo de las dos jornadas, el programa abordará cuestiones clave como la sostenibilidad, la integridad, la gobernanza en la ejecución de los contratos yel impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en la contratación pública.

https://rtvc.es/wp-admin/post.php?post=635875&action=edit

Estrategias y retos actuales

Una de las líneas centrales del Congreso Nacional de Contratación Pública de Lefebvre será el análisis de la contratación pública desde una perspectiva estratégica. En este ámbito, se abordarán cuestiones relacionadas con la compra pública, la sostenibilidad ambiental y los modelos de contratación pública circular.

También, el primer día se pondrá el foco en los retos y estrategias vinculados al control y en las claves para aumentar la concurrencia y la competencia en las licitaciones públicas y se analizará la integridad y la competencia en los procedimientos de contratación pública; las dificultades y líneas de mejora desde la visión del operador económico; o el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en la contratación pública.

Preocupación desde presidencia del Gobierno de Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido este lunes de la dificultad de la administración pública para adaptarse con rapidez a los cambios tecnológicos y procedimentales, una situación que, según señaló, genera frustración y la sensación de “no llegar a tiempo”.

Durante la inauguración del segundo Congreso Nacional de Contratación Pública, el presidente ha señalado que este ámbito “es complejo y genera mucho debate”, en un contexto marcado por un “mundo cambiante” marcado por la introducción de nuevas tecnologías y nuevos procedimientos.

«La administración no ha sabido adaptarse con la suficiente agilidad, lo que nos conduce a frustraciones: a no llegar a tiempo, a que la realidad vaya siempre por delante de la normativa y de los procedimientos públicos», ha afirmado.

Asimismo, ha asegurado que desde el Gobierno de Canarias son conscientes de la necesidad de avanzar en la modernización administrativa y en la aplicación de tecnologías que permitan ser más eficientes y ágiles.

Al mismo tiempo, ha indicado que es plenamente consciente de la importancia de la cautela porque «por encima de todo la ley debe cumplirse con todas las garantías, ya que esa es la base de nuestro sistema».

Además, ha confiado en que este tipo de foros permitan generar “un espacio de diálogo y entendimiento” que haga posible introducir modificaciones para mejorar la eficiencia de la administración, la satisfacción de los empleados públicos y la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía.