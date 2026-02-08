A las 17:00 horas, en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, ocho agrupaciones lírico-musicales actuarán en el tradicional Certamen de Rondallas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Llega una de las tradicionales citas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, el Certamen de Rondallas, a las 17.00 horas en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, presentada por Zenaido. Un total de ocho agrupaciones lírico-musicales interpretarán dos temas de corte clásico que pueden ir desde versiones de arias de ópera, zarzuela u opereta, y una de libre elección, siempre con instrumentos de pulso y púa.

Por este orden actuarán: Los Aceviños, Rondalla Mamel´s, Peña del Lunes, Masa Coral Tinerfeña, Orfeón La Paz, Valkirias, Gran Tinerfe y U.A. El Cabo.

Jurado del Certamen

En esta ocasión, en la modalidad de presentación, el jurado estará formado por Andrés Kyril Acevedo, diseñador y confeccionista de trajes de carnaval; Paula Hernández Padilla, diseñadora; y Ana Seco Durán, artista plástica y diseñadora de moda. En interpretación los encargados de emitir el fallo serán Miguel Rodrigo Tamarit; director de coro y orquesta, catedrático de dirección y música de Cámara del Conservatorio Superior de Música de Aragón; Joana Sales Baviera, doctora en música, profesora y especialista de cuerda; e Ignacio Javier Giner Company, intérprete, cantante, solista en el coro de la Generalitat Valenciana y director de coros.

Certamen de Rondallas 2025. Imagen Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Dónde se puede ver el Certamen de Rondallas

Dónde se puede ver el Certamen de Rondallas