La selección española de baloncesto jugará su primer partido Fase de Clasificación para la Copa del Mundo 2027 en Tenerife

Tenerife acogerá a la selección española en la Fase de Clasificación para la Copa del Mundo 2027

La selección masculina de baloncesto regresa a Tenerife seis años después. La isla acogerá el primer partido en España de la Fase de Clasificación del combinado nacional para la Copa del Mundo Catar 2027, que le enfrentará a Georgia. El encuentro tendrá lugar el próximo 30 de noviembre en el Pabellón de Deportes Santiago Martín de La Laguna, en una cita en la que el equipo inaugurará una etapa ya con el nuevo seleccionador en el banquillo.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, señala que “para Tenerife es un verdadero orgullo volver a acoger un partido de la Selección Española de Baloncesto, una de las grandes referencias del deporte nacional e internacional. Seis años después, #LaFamilia regresa a una isla que siempre ha demostrado su pasión por el baloncesto y que volverá a volcarse con el equipo como ya lo ha hecho en anteriores ocasiones”.

Refuerzo de Tenerife

Afonso añade que “este tipo de eventos refuerzan el posicionamiento de Tenerife como un destino ideal no solo para el turismo, sino también para la celebración de grandes citas deportivas. Que el primer partido en casa de esta nueva fase de clasificación para la Copa del Mundo 2027 se celebre aquí, en el Santiago Martín, es un reconocimiento a la capacidad organizativa de nuestra isla y al compromiso de su afición”.

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, explica que “en la Federación Española de Baloncesto estamos encantados de que la Selección dispute en Tenerife su primer partido en España de la Fase de Clasificación para Catar 2027. Ahora iniciamos una nueva etapa en #LaFamilia y sabemos que vamos a contar con el apoyo y el calor de un público que siempre se ha volcado con la Selección como es el de Tenerife. Es el escenario ideal para que el equipo vaya dando los pasos necesarios parar lograr su próximo objetivo: estar en la próxima Copa del Mundo”.

Una jornada inolvidable

La consejera de Deportes del Cabildo, Yolanda Moliné, manifiesta que “estoy convencida de que el próximo 30 de noviembre viviremos una jornada inolvidable en el Santiago Martín, con un pabellón lleno, una afición entregada y un ambiente a la altura para recibir a nuestra selección española masculina».

Acuerdo con la Federación

Para la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, “es una gran satisfacción que la isla acoja este destacado partido de la selección para el disfrute de todos los tinerfeños aficionados al baloncesto”. Melwani resalta “la importancia del acuerdo de colaboración alcanzado con la Federación Española de Baloncesto y el Cabildo insular, a través de esta entidad, por el que Tenerife es Destino Turístico Oficial de la Federación Española de Baloncesto, lo que continúa reforzando nuestra estrategia de promoción turística basada en ese binomio entre turismo y deporte”. Un convenio que ha permitido a Tenerife tener presencia, a través de las selecciones de baloncesto, en los diferentes campeonatos y compromisos, desde el EuroBasket Masculino de Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia, el Femenino de República Checa, Alemania, Grecia e Italia; los Europeos de Formación o el U18 Femenino disputado en la isla de La Palma.

Fase de clasificación

El encuentro contra Georgia en Tenerife pondrá el punto final a la primera Ventana (tres días antes, la Selección jugará en Dinamarca) que dirigirá el próximo Seleccionador Nacional. Una ilusionante y exigente nueva etapa para España que tendrá en el Pabellón de Deportes Santiago Martín de La Laguna (Tenerife) el primer partido en nuestro país.

Por otro lado, en el sorteo celebrado el pasado mes de mayo, #LaFamilia quedó encuadrada en el Grupo A de los ‘Qualifiers’ europeos junto a Georgia, Dinamarca y Ucrania. Los tres primeros clasificados obtendrán el billete a la segunda y definitiva fase de clasificación, en la que cruzarán con los tres primeros clasificados del Grupo B (Grecia, Montenegro, Portugal y Rumanía). En este Grupo I, en el que se arrastran todos los resultados obtenidos en la primera fase, los tres primeros clasificados obtendrán el billete para Catar 2027.

Con el de Georgia, será el quinto partido que España, doble campeona del Mundo en Japón 2006 y China 2019, dispute en Tenerife. Todos ellos se habrán disputado en mismo pabellón: un Santiago Martín que ya vio a #LaFamilia afrontar dos amistosos en el verano de 2027 y dos partidos de la Fase de Clasificación para la Copa del Mundo 2019 ante Ucrania en noviembre de 2018 y ante Turquía en febrero de 2019.