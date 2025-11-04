ES NOTICIA

Tercer día de búsqueda del joven desaparecido en Famara

Medios marítimos, aéreos y terrestres rastrean la zona donde un bañista de 28 años fue arrastrado por las corrientes el domingo

La búsqueda del joven de 28 años desaparecido el domingo en la playa de Famara, en Lanzarote, se ha reanudado este martes por tercer día consecutivo con la participación de medios marítimos, aéreos y terrestres, según informó el Consorcio de Emergencias de la isla.

Una embarcación de Salvamento Marítimo participando en el dispositivo de rastreo
Desde primera hora, los bomberos del Consorcio se han sumado a los rastreos junto a Salvamento Marítimo, que opera con la embarcación Al Nair y un helicóptero para inspeccionar los alrededores de Famara y las aguas hacia donde podrían haber derivado las corrientes.

Bomberos de Lanzarote, en un moto náutica, participando en el dispositivo de rastreo
Refuerzo aéreo y coordinación entre cuerpos

El helicóptero de Salvamento se alternará con otro del Grupo de Emergencias y Rescate (GES) del Gobierno de Canarias, que lo relevará por turnos. Por mar, la Guardia Civil colabora con una patrullera, mientras los bomberos apoyan también desde una moto de agua y un dron que supervisa las zonas costeras más difíciles de acceder.

Un agente de la Guardia Civil participando en el dispositivo de rastreo
Por tierra, los equipos de bomberos y agentes de la Guardia Civil realizan batidas cada vez más amplias, extendiendo el operativo hacia Caleta Caballo y la playa de San Juan, en un intento por cubrir todo el litoral norte de la isla.

En la imagen, la embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Al Nair participa en el dispositivo de rastreo
Un operativo activo desde el pasado domingo

El pasado domingo, hacia las 16:50 horas, un hombre de 37 años y nacionalidad rumana falleció ahogado mientras se bañaba en Famara junto a otros dos compañeros. Uno de ellos consiguió salir del agua y alertó de que faltaba el tercer bañista, el joven ahora desaparecido.

