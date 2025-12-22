El tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha correspondido al número 90.693, y está dotado con 500.000 euros a la serie, por lo que el poseedor de cada décimo ganará 50.000 euros.

Tercer premio 90693 Lotería de Navidad

Dotado con 500.000 euros a la serie del número 90.693, este premio ha protagonizado en anteriores ediciones de la Lotería de Navidad repartos muy celebrados, especialmente en Canarias, donde ha caído en más de una ocasión, muchas veces de forma muy repartida.

El Tercer Premio ha caído en Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Icod de los Vinos, La Victoria de Acentejo, San Bartolomé y Las Palmas de Gran Canaria, entre otros.

Tercer premio

El Tercer Premio es uno de los más esperados del sorteo por su capacidad de repartir la alegría entre muchos, y el número 90.693 se suma hoy a esa lista de historias que forman parte de la tradición navideña.

El número ha sido vendido en multitud de administraciones, sobre todo en Santafé (Granada), con 50 series, e Igorre (Vizcaya), con 48, además de Alicante, A Coruña y Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

También se ha vendido en Chiclana de la Frontera (Cádiz), Chantada (Lugo), Talavera La Real (Toledo) y Huelva, entre muchas otras.

El premio, cantado por los niños Aurora y Armín Rodríguez Osorio de la Residencia San Ildefonso, ha salido a las 11:13 horas.