El Terrero Antonio García de Breña Alta, en La Palma acoge la Final del V Trofeo “Teya Ramos”

La final del V Trofeo “Teya Ramos” de selecciones juveniles insulares femeninas este domingo por la mañana en directo

“Terrero y Gloria” regresa este domingo 15 de marzo para ofrecerles un programa muy especial desde el Terrero Antonio García de Breña Alta, en La Palma con la gran final de la quinta edición del Trofeo “Teya Ramos” de selecciones juveniles Insulares en categoría femenina.

Este trofeo lleva el nombre de una de las grandes referentes de la lucha femenina en la década de los 80 y 90 del siglo pasado: Eleuteria “Teya” Ramos (1959-2011), que fue una mítica luchadora del caserío de Chinamada; en el Macizo de Anaga (Tenerife). Este torneo, en tan solo 4 ediciones, se ha consolidado como una de las citas más importantes de la temporada de lucha canaria femenina actual.

La competición empieza este viernes por la mañana con la fase previa y la selección de Gran Canaria defenderá el título que conquistó la pasada temporada, enfrentándose al resto de selecciones juveniles femeninas que participan en esta quinta edición: La Palma, Fuerteventura, Tenerife y Lanzarote.

Dónde se podrá ver la luchada

Se podrá seguir este domingo a partir de las 10:35 horas en DIRECTO en en el portal de www.rtvc.es , en la plataforma Canarias Play, en el canal de Deportes de TVC en Youtube y en el canal TDT.