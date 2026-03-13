La retransmisión comienza a las 10:35 horas con una previa desde el terrero de Breña Alta y a las 11:00 horas arranca la gran final

El programa de lucha canaria de RTVC, ‘Terrero y Gloria’, ofrece este domingo, desde las 10:35 horas, la gran final del V Trofeo “Teya Ramos” de selecciones juveniles insulares femeninas, que se emitirá en directo desde el Terrero Antonio García de Breña Alta, en La Palma.

La retransmisión arranca a las 10:35 horas con una previa desde el propio terrero, mientras que la final dará comienzo a las 11:00 horas. El programa ofrecerá además un repaso a todo lo ocurrido en las semifinales del torneo, que se celebran desde este viernes con la participación de las selecciones juveniles femeninas de Gran Canaria, vigente campeona tras conquistar el título la pasada temporada, La Palma, Fuerteventura, Tenerife y Lanzarote.

Referente de la lucha canaria femenina

El trofeo lleva el nombre de Eleuteria “Teya” Ramos (1959-2011), una de las grandes referentes de la lucha canaria femenina en las décadas de los 80 y 90. Natural del caserío de Chinamada, en el Macizo de Anaga, en Tenerife, Ramos fue una luchadora pionera que abrió camino a las generaciones posteriores. En apenas cuatro ediciones, este torneo se ha consolidado como una de las citas más relevantes de la temporada de lucha canaria femenina.

Desde el set instalado en la arena del terrero de la Villa de Breña Alta, el equipo de ‘Terrero y Gloria’ ofrecerá varios reportajes especiales dedicados a la historia y evolución de la lucha femenina. Incluirá así mismo, testimonios de luchadoras históricas como la majorera Noelia Cabrera y la palmera Ana Molina, que formaron parte de las primeras generaciones que impulsaron esta disciplina.

La previa contará con una entrevista exclusiva con la grancanaria Olivia Ramírez, ganadora de la primera edición del Trofeo “Teya Ramos” y una de las luchadoras referentes de la actualidad, que tuvo que abandonar la competición a causa de una enfermedad contra la que continúa luchando.

La final contará con la narración de Willy Rodríguez Calero, los comentarios de David Yanes y las entrevistas a pie de terrero de Beatriz García. Tras el enfrentamiento decisivo, el programa ofrecerá la entrega de premios y las reacciones de las protagonistas de esta jornada especial para la lucha canaria femenina.

Con esta retransmisión, el canal público reafirma una vez más su compromiso con el deporte vernáculo y con las luchadoras que siguen abriendo camino, protagonistas del presente y del futuro del noble arte de la lucha canaria.